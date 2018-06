"Hallo, mein Name ist Sandra und ich komme aus Schwedin. Es gibt drei Dinge, die ich echt merkwürdig finde an Deutschland.

1. Bargeld

Immer nur Bargeld! Hier in Deutschland muss ich immer zum Automaten gehen und Geld abheben. In Schweden zahlen wir immer und überall mit der Kreditkarte - selbst im Bus oder am Kiosk.

2. Prostitution

Prostituierte, die sich in der Öffentlichkeit Männern anbieten. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. In Schweden ist Prostitution völlig illegal und es ist unter Strafe gestellt.

3. Deutschland, deine Bürokratie ist echt schlimm!

Um meine neue Adresse hier anzumelden, muss ich erst dieses Formular ausfüllen, dann einen Termin machen und dann zum Amt gehen - das ist so viel Aufwand! In Schweden geht das alles innerhalb von zwei Minuten und ich kann alles online machen.

Trotz aller Unterschiede lebe ich wirklich gerne in Deutschland."

Im neuen NEON-Format "Die spinnen, die Deutschen" erzählen regelmäßig junge Menschen aus den verschiedensten Ländern wie etwa den Niederlanden, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Spanien und Co., was sie an den Deutschen merkwürdig finden. Dabei sind es nicht nur Eigenarten der Deutschen, sondern auch Kleinigkeiten im Alltag, die für die Zugezogenen sehr merkwürdig und ungewöhnlich erscheinen. Für den einen ist es zum Beispiel das Radfahren und für den anderen die Bürokratie.