Hallo, mein Name ist Elena und ich lebe seit fast sechs Jahren in Deutschland. Natürlich gibt es viele Unterschiede zwischen den Ländern. Heute stelle ich euch drei Dinge vor, die ich lustig finde.





1. Toilette mit "Ablage"

Diese Toilette erinnert mich: Als ich das erste Mal nach Deutschland kam, habe ich zum ersten Mal diese Flachspüler-Toilette gesehen. Es gibt die zwar nicht oft, aber ich verstehe nicht, was das soll. Ich weiß, dass die Gesundheit ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, jeden Tag zu sehen oder zu untersuchen, was ich hinterlasse.





2. Sonne-Faszination

Die Deutschen genießen es wirklich, wenn die Sonne scheint. Vor allem hier in Norddeutschland. Eine Freundin hat mir erzählt, dass sie die richtige Bedeutung von „Carpe Diem“ erst hier in Deutschland verstanden hat. Man muss den Moment nutzen, denn man weiß nicht, ob es in zehn Minuten wieder bewölkt ist. In Spanien verbringen wir viel Zeit draußen, aber ich habe das Gefühl, dass wir es nicht richtig schätzen, was wir für ein Glück mit dem Wetter haben.





3. Backen

Für die Deutschen ist das Backen sehr, sehr wichtig. Auf der Arbeit, wenn jemand Geburtstag hat, bringen meine Kollegen immer die leckersten und schönsten Kuchen mit. Ich habe sogar mal dieses Buch geschenkt bekommen, aber ich kann einfach das deutsche Backniveau nicht erreichen. In Spanien backen wir nicht so viel und wir würden unsere Kollegen eher zu einem Bier und Tapas einladen Aber die deutsche Art finde ich auch sehr gut.





Das waren drei Sachen, die ich in Deutschland lustig finde. Aber natürlich gibt es Tausende andere Sachen, die ich über Deutschland und seine Leute gelernt habe. Und je mehr ich entdecke, desto besser gefällt es mir.





Im neuen NEON-Format "Die spinnen, die Deutschen" erzählen regelmäßig junge Menschen aus den verschiedensten Ländern wie etwa den Niederlanden, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Spanien und Co., was sie an den Deutschen merkwürdig finden. Das sind nicht nur Eigenarten der Deutschen, sondern auch Kleinigkeiten im Alltag der Deutschen, die für die Zugezogenen sehr merkwürdig und ungewöhnlich erscheinen. Für den einen ist es die zum Beispiel das Radfahren und für den anderen die Bürokratie.