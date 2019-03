In Italien wird Italienisch gesprochen, in Frankreich Französisch und in Deutschland Deutsch. Klar, das weiß jeder, das ist einfach. Aber wusstest du, dass es in Spanien neben dem klassischen Spanisch noch sechs weitere Amtssprachen gibt? Und dass in Indien keineswegs nur Hindi gesprochen wird? Und wie sieht es mit den weniger bekannten Nationen aus?

Wem das zu banal erscheint, der tut sich vielleicht mit anderen Teilen der Welt schon schwerer. Was spricht man zum Beispiel in Andorra, einem kleinen Land bekannt durch Skipisten und Steuervorteile? Wo gilt Suaheli als Amtssprache? Und spricht man eigentlich irgendwo noch Latein?

Und auch die Fakten können den ein oder anderen noch überraschen: Wusstest du, dass es fast 6000 Sprachen auf der Welt gibt? Und dass es in jeder Sprache einen Begriff für 'oben' und 'unten' gibt? Unser Quiz verrät dir, wie gut du dich mit den Sprachen der Welt auskennst.

Bist du ein wahrer Sprachen-Profi? Hier im Test findest du es heraus: