Die Deutschen trennen gerne Müll. Die Deutschen lieben Pünktlichkeit. Die Deutschen pinkeln - Schock! - im Sitzen. Das sind nur drei von zahlreichen deutschen Eigenarten, über die die spanische Zeitung "El País" kürzlich berichtete. Der Autor hatte sich in eine Facebook-Gruppe für Spanier in Berlin eingelesen und so herausgefunden, über was sich die Südländer in Deutschland alles wundern. Aber hey: Wir stehen dazu! Zumindest tauschen sich in der Studenten-App "Jodel" gerade zahlreiche User über ihre typisch deutschen Macken aus.

Was ist typisch deutsch?

"Eine Runde 'Ich bin so deutsch, dass...'! Ich fang an", forderte ein Jodel-Nutzer die Community zum Spiel auf. Und legte gleich mal vor: "Ich bin so deutsch, dass ich schwitzige Hände bekomme, wenn zwischen meinem und dem Einkauf des Vordermannes kein Trenner auf dem Kassenband liegt." Es folgten dutzende Kommentare, die zeigen, wie sehr manche Klischees eben doch zutreffen.

Da wäre zum einen das Festhalten an Regeln und ständiges "Richtig-machen-Wollen":

"Ich bin so deutsch, dass ich um zwei Uhr morgens an der roten Ampel stehen bleibe."

"Ich bin so deutsch, dass ich nervös werde, wenn ein Kontrolleur kommt, obwohl ich eine Fahrkarte habe."

"Ich bin so deutsch, ich fühle mich kriminell, wenn ich ohne was zu kaufen an der Kasse vorbeigehe."

"Ich bin so deutsch, dass ich ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen Mietern habe, wenn ich sonntags staubsauge oder Wäsche wasche."

Das Thema Sparen und Geld kam auch auf - obwohl das doch eher schwäbisch sei, wie manche User anmerkten:

"Ich bin so deutsch, dass wenn der Joachim sich von mir 20 Cent leiht, ich darauf bestehe, dass ich die zurück kriege!"

"Ich bin so deutsch, dass ich mich trotz Haftpflicht, Berufsunfähigkeits-, Reiserücktritt-, Rechtsschutz- und Lebensversicherung nicht gut genug abgesichert fühle."

"Ich bin so deutsch, ich vergleiche den Euro noch mit D-Mark."

Vom deutschen Umweltbewusstsein könnten sich eigentlich viele Länder mal was abgucken...

"Ich bin so deutsch, ich bin letztens mindestens 300 Meter weit meinen Kaugummipapier hinterher gerannt, das ich im Wind verloren hatte, nur, weil ich es anständig im Mülleimer entsorgen wollte."

"Ich bin so deutsch, dass ich unsere leeren Senfgläser durch die Spülmaschine jage und zu den anderen Trinkgläsern stelle."

Dann ging es viel um Pünktlichkeit und Effizienz:

"Ich bin so deutsch, dass ich im Urlaub schon abends auf den Liegen mein Handtuch hinlege, damit mir morgens niemand den Platz klaut."

"Ich bin so deutsch, dass ich im Urlaub nervös werde, wenn die Menschen an Kassen trödeln und sich noch entspannt unterhalten und es niemanden stört."

"Ich bin so deutsch, dass ich 2 Stunden vor dem Boarding am Flughafen war, nur um rechtzeitig anzukommen. P.S. Das Boarding verzögert sich."

Hört sich ganz schön anstrengend an, dieses Deutsch-Sein? Fanden einige ausländische User auch: "Bekommt ihr nicht irgendwann einen Burnout von der ganzen Korrektheit?", fragte ein Jodler. Aber fügte netterweise hinzu: "Hab euch lieb!". So schlimm sind die Macken offenbar gar nicht.