Ich habe mal eine Zeit lang in London gewohnt. Ziemlich lange sogar. Die Stadt ist ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen, weshalb man auf der Straße im einen Moment Arabisch, im nächsten Spanisch und eine Minute später Italienisch hören kann. Und dazwischen immer wieder Englisch. Spätestens nach ein paar Wochen sollte also eigentlich jedem bewusst sein: Eine Fremdsprache bedeutet hier absolut nicht, dass mich niemand versteht.

Zwei junge Deutsche, die diese Erfahrung offensichtlich noch nicht gemacht hatten, mussten das auf die harte Tour lernen, als sie sich eines Tages zu mir in die Bahn setzten und anfingen, sich über mein Outfit lustig zu machen. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was genau ihr Problem war, aber irgendetwas konnten sie ganz offensichtlich nicht leiden. Kein Problem, kann ich mit leben.

Sie sahen mich immer wieder wenig unauffällig an und diskutierten in voller Lautstärke auf Deutsch über dies und das und jenes, was ihnen nicht passte. Als wir schließlich an meiner Station angekommen waren, stand ich auf, sah den beiden in die Augen, lächelte freundlich, sagte: "Schönen Abend noch!", und ging.

Freunde, ihr hättet ihre Gesichter sehen sollen. Es war wundervoll. Von der Genugtuung kann ich an grauen Winterabenden immer noch manchmal zehren.

"Ich lächelte und tat, als habe ich nichts verstanden"

Ähnlich dürfte es einer Nutzerin der Online-Community Tumblr gegangen sein. In einem Post erzählt sie von einem Vorfall, der sich während ihrer Arbeitszeit ereignete. Sie sei eine europäisch aussehende Frau und spreche fließend Mandarin und Englisch. "Letztens kam ein chinesisches Pärchen an meine Kasse und ich fragte (auf englisch), ob sie Tüten benötigen und ob sie eine Kundenkarte haben und so weiter."

Fullscreen

Daraufhin habe sie angefangen, den Einkauf des Paares zu scannen. "Die Frau lehnte sich zu ihrem Mann und sagte auf Mandarin: 'Sag ihr, sie soll vorsichtig mit den Bananen sein.'" Sie habe zunächst nicht geantwortet und einfach weiter kassiert. "Dann sagte sie: 'Sag dem dummen Mädchen, sie soll schneller machen!' Ich lächelte und tat, als habe ich nichts verstanden."

Die Frau habe weiterhin alles kommentiert – "Sie sagte ich habe eine Jungsfrisur und ihr Opa hätte den Einkauf schneller gescannt." Als die Frau ihren Mann dann auch noch aufgefordert habe, eine Flasche Wasser bloß nicht zu vergessen, sei ihr der Kragen geplatzt: "Ich antwortete auf Englisch: 'Nein, werde ich bestimmt nicht.' Und voller Glück sah ich, wie sich auf ihrem Gesicht der blanke Horror ausbreitete, als sie realisierte, dass ich alles verstanden hatte."

Hach ja, es sind eben die kleinen Dinge im Leben.