Wie kann ich Menschen ohne Obdach helfen? Kauft er oder sie von meinem Geld wirklich ein Brötchen? Soll ich etwas zu Essen schenken oder macht das keinen Sinn? Diese Fragen stellen sich besonders jetzt im Winter viele Menschen, die Obdachlose unterstützen wollen. Die Berliner Initiative "One Warm Winter" bietet dafür nun eine Lösung an: Die Kiezmarke.

So funktioniert's

Die Idee ist einfach: Hilfsbereite Hauptstädter kaufen in einem der teilnehmenden Läden eine sogenannte Kiezmarke und schenken sie einem Menschen auf der Straße. Die silberne Münze hat den Wert eines Produktes aus dem jeweiligen Geschäft. Bei "Mustafa's" gibt es einen Döner, bei C&A einen Gutschein und beim Friseur "Ebony & Ivory" einen Haarschnitt. Eine Lister der teilnehmenden Läden findest du hier. Den Gewinn jeder verkauften Marke spenden die Läden der Obdachloseninitative "One Warm Winter".

Fullscreen

"Es gibt in Berlin viele Menschen, die helfen wollen und viele Menschen, die Hilfe benötigen. Mit der Kiezmarke bringen wir sie zusammen", sagt Julia Troll, Projektleiterin bei "One Warm Winter". Dazu hat die Initiative mit vielen Organisationen gesprochen, die in der Obdachlosenhilfe tätig sind und auch die Obdachlosen direkt gefragt. "Das Feedback war durchweg positiv", sagt sie. "Und wenn die Kiezmarke als Geschenk doch nicht gefällt, kann man sie ja auch untereinander tauschen."

Die Idee

Der große Vorteil der Marke: die Obdachlosen könne die Kiezmarke nach Bedarf einlösen können und außerdem mit den Spendern in Kontakt kommen. "In Berlin gib es viele tolle Initiativen, die Obdachlose unterstützen", sagt Julia Troll. "Was uns an der Kiezmarke besonders am Herzen liegt, ist dass Betroffene nicht unter sich bleiben. Schenker und Beschenkte kommen im Idealfall ins Gespräch und die Obdachlosen haben die Chance, am Leben im Kiez ein Stück weit teilzunehmen." Damit sei die Kiezmarke auch nicht besser oder schlechter als Geldspenden zum Beispiel. "Am Schluss entscheidet eben der Schenker, was er geben möchte."

Neben den teilnehmenden Läden werben auch prominente Gesichter für die Kiezmarke, wie Moderator und Comedian Joko Winterscheidt. Jede Mark klebt zudem auf einen kleinen Zettel, der das System für Spender und Empfänger erklärt.

Was macht "One Warm Winter"?

"One Warm Winter" ist eine Obdachloseninitiative, die insbesondere junge Menschen für das Thema sensibilisieren möchte. Über kleine und große Spenden sammelt die Initiative seit einigen Jahren Geld für notwendige Güter wie Kleidung, Schlafsäcke und warme Decken. Dabei werden sie von prominenten Gesichtern wie Schauspieler Elias M’Barek, der Band Materia oder Comedian Joko Winterscheidt unterstützt.

Mitgründer Dominic Czaja zieht ein erstes Resümee: "Wir wollen mit der Kiezmarke einen Anstoß für mehr Miteinander geben und freuen uns darüber, schon im ersten Schritt so viele gute Partner gefunden zu haben. Aber natürlich freuen wir uns noch mehr, wenn auch andere Unternehmen sich inspiriert und animiert fühlen, im nächsten Schritt mitzumachen, damit sich Obdachlose zukünftig überall über die einladende Nächstenliebe freuen können."