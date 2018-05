Dass die Deutschen keine Ahnung vom Grillen haben, zeigt sich am Müllberg, der sich rund um die Mülltonnen der Parks in der Großstadt türmen. Exemplarisch dafür ist die Michelwiese am Hamburger Hafen: aufgerissene Verpackungen von mariniertem Hühnchen und Schweinefleisch, Einweggrills, Plastikbesteck, Pappteller, Kartons, Tüten. Und das alles nicht in der Mülltonne, sondern um sie herum. Geht's euch noch gut?



Führt ihr euch Zuhause etwa auch so auf? Oder kehrt ihr gern an einen Ort zurück, der vollständig vermüllt ist? Vielleicht aber habt ihr einfach nicht mehr das Loch der Mülltonne getroffen. Schließlich befinden sich im Müllteppich auch etliche Flaschen Wein, Sekt und sogar Whisky. Hauptsache der Abend war gut.

Die Stadt Hamburg bereitet sich gerade auf den alljährlichen Hafengeburtstag vor. Nur wenige Meter von der Elbe entfernt, sieht unsere schöne Stadt aber eher aus wie eine Müllkippe. Nur, weil ihr zu faul seid, euren Müll wieder mitzunehmen? Ihr bringt doch schon alles in Tüten mit, wieso nehmt ihr euren Dreck nicht einfach wieder mit und schmeißt ihn Zuhause weg? Wo ist euer Gewissen, eure Verantwortung, euer Bewusstsein?

Es ist eine Sache, dass euch herzlich egal ist, was auf eurem Grill landet. Schließlich ist es euer Körper, in den ihr minderwertiges Fleisch aus Massentierhaltung, für das Tiere qualvoll leiden mussten, hineinstopft. Oder aber Saucen und Fertigsalate, die voll von Konservierungs- und Zusatzstoffen sind. Aber müsst ihr dann auch noch so egoistisch sein, und einen schönen grünen Park so voll müllen? Oder ist dies ein symbolisches Bild dafür wie es in eurem Inneren aussieht? Ihr lasst euch gehen, ihr habt eigentlich schon aufgegeben, ihr vermüllt.

Zwischen der bekanntesten Kirche Hamburgs, dem Michel, und dem Gruner+Jahr-Gebäude, in dem auch der stern publiziert wird, gibt es bislang noch eine ausgewiesene Grillfläche. Für nur 50 Cent kann man den Elektrogrill anwerfen und sein selbst mitgebrachtes Grillgut brutzeln. Früher haben wir das sogar in der Mittagspause gemacht, aber irgendwie hat sich die Michelwiese verändert. Zur Müllkippe. Außer ihr übernehmt endlich Verantwortung für euch und eure Umwelt, und räumt euren Müll selber weg.