Wer sein Leben lang in Deutschland gelebt hat, kennt sich bestens aus. Sollte man zumindest meinen. Wir fahren kreuz und quer durchs Land, um an Weihnachten und Silvester Familie zu besuchen. Wir ziehen für Studium und Beruf von Stadt zu Stadt. Wir machen Urlaub in den Bergen und am Meer.

Ja, da sollten wir eigentlich auch wissen, was die deutschen Städte ausmacht. Du kennst die sechzehn Bundesländer. Du kennst die geografische Lage der wichtigsten Städte. Und selbst mit den deutschen Gewässern kannst du bei "Stadt, Land, Fluss" immer punkten. Auch, dass die Elphilhamonie in Hamburg, der Fernsehturm in Berlin, der Dom in Köln stehen, ist klar. Als Deutschland-Kenner denkst du dir nun: Ha, das wäre doch gelacht.

Aber wie sieht es aus, wenn es um die Stadt mit den meisten Brücken geht? Weißt du, wie viel Hochhäuser in Frankfurt die 100 Meter übersteigen? Und welche Stadt in Deutschland ist eigentlich die nachhaltigste? Teste dein Wissen und finde heraus, ob du Deutschland tatsächlich so gut kennst, wie du denkst.

Wie gut kennst du die deutschen Städte? Hier im Test findest du es heraus: