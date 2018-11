Wer Freunde hat, braucht keine Feinde – diese Lebensweisheit mag recht abgedroschen klingen, ein bisschen Wahrheit enthält sie aber doch. Denn hat nicht jeder diese eine Geschichte, die einen bis heute ratlos zurücklässt? Die Freundin, die der Barbiepuppe den Kopf abgerissen hat, der Mitbewohner, der besoffen das Bad vollgepinkelt hat – oder noch viel absurderer Vorkommnisse. Auf die Frage: "Was ist das unfreundlichste, das je ein Gast in deinem Haus angestellt hat?", kennen mehr als 2000 Reddit-User eine Antwort. Wir haben ein paar Geschichten für euch rausgesucht – Wiedererkennungswert garantiert.

Der Haustier-Horror

Nur etwas für starke Nerven ist die Geschichte der Userin "eta5minutes" :"Als ich neun oder zehn war, kam der Sohn einer Freundin meiner Mutter zu Besuch. Er verschwand für zehn Minuten und ich dachte, er geht zur Toilette. Als ich ihn suchen ging, kam ich an unserem Aquarium vorbei und sah, dass alle Fische tot waren. Der Junge hatte jeden einzelnen von ihnen zerdrückt.“ Morbide, aber offenbar keine Seltenheit: Der Schulfreund von "gaysnail" quetschte ihren Frosch zu Tode.

Haustiere scheinen generell Aggressionen bei vielen Besuchern auszulösen: "Als ein Freund zu Besuch kam, schaute meine Katze um die Ecke, um ihn zu begrüßen", berichtet "mariapariah". "Er trat sie und sagte, er hasse Katzen – danach haben wir uns nie wieder gesehen."

Der Technik-Terror

Freunde und Verwandte, die vorher gut funktionierende Gegenstände kaputt reparieren, kennen wir wohl alle. Auch die meisten Reddit-User können davon ein Lied singen. "Mein Onkel versuchte, meinen Computer zu reparieren (der gar nicht kaputt war)“, schreibt "Not_A_Cop999". "Danach war er im Eimer. Das Gleiche hat er mit der wunderbar funktionierenden Waschmaschine gemacht.“ Teilweise kann der Besuch auch ganze Lebensträume ruinieren, wie ein User berichtet: Als er nicht zu Hause war, bauten die Kinder seiner Freunde seine Lego-Welt auseinander – an der er zehn Jahre lange gebastelt hatte.

Holy shit

"Der kleine Bruder meines besten Freundes hat mein Zimmer wohl mit der Toilette verwechselt. Es muss sehr dringend gewesen sein", schreibt "Xtrelevant". Da fragen sich andere User glatt, ob er vielleicht ein zum Kind mutierter Hund war. Doch nicht nur Kinder können sich anscheinend nicht zurückhalten. "ThunderingSacks" berichtet, wie ein betrunkener Besucher nachts auf den Ventilator in seinem Schlafzimmer pinkelte – und danach einfach einschlief. "Dann ist auch noch meine Katze durch den Mist gelaufen, hat ihre Pfoten geschüttelt und mir damit ins Auge gespritzt." Shit happens.

Die Futter-Neider

Gibt es etwas Schlimmeres, als sich auf Essen zu freuen – und dann hat der Mitbewohner oder der kleine Bruder es aufgegessen!? Noch schlimmer sind hungrige Freunde, wie "Windoula" zu berichten weiß: "Wir trafen uns mit mehreren Familien zum Essen und bestellten Pizza, von der total viel übrig blieb. Am nächsten Tag kamen noch neue Leute hinzu und wir beschlossen, auswärts essen zu gehen. Alle fuhren los – nur die neuen Besucher drehten wieder um, gingen ins Haus und aßen alle Pizza vom gestrigen Abend.“ Auch andere Nutzer haben hungrige Freunde. "ChrisTheDog" bestellt zusammen mit seinem Kumpel für die sieben Gäste des Hauses chinesisches Essen und zwei große Portionen Reis: "Mein Kumpel aß eine Portion ganz allein und sagte dann, der Rest sei nun für uns."

Das Schwieger-Monster

Wenn nicht die Gäste ein Problem machen, dann ist es die eigene Familie. "Als mein Mann und ich nicht da waren, ist meine Schwiegermutter zwei Mal ungefragt ins Haus gekommen und hat 'aufgeräumt'– seitdem kommt sie nur noch auf Einladung“, berichtet "NauticalEntombment". Die Schwiegermutter einer anderen Userin entsorgte gleich mal ihr Teegeschirr und kaufte ein neues, das ihr besser gefiel. Toppen kann das jedoch "niako": "Meine Schwiegermutter betritt immer heimlich unser Haus, um zu schauen, ob wir da sind. Einmal ist sie dabei in unser Schlafzimmer gekommen, als wir gerade Sex hatten."

Familien-Liebe

Ebenso wie die angeheiratete, kann auch die eigene Familie zu nachhaltigen Erlebnissen beitragen. So wie die Tante einer Userin, die sich kurzfristig als Besuch einlud. "Sie kam zusammen mit meinen Eltern, sodass das Gästezimmer voll war", erzählt sie. "Also musste ich mein Zimmer für sie räumen. Am nächsten Morgen beschwerte sie sich, dass mein Fernseher nicht richtig funktioniert habe. In den nächsten Tagen musste ich außerdem Tickets für eine Veranstaltung verkaufen, zu der ich eigentlich mit meinen Eltern gehen wollte – weil wir kein zusätzliches Ticket mehr für meine Tante bekamen." Das die eigene Familie nicht immer das Beste für einen will, erfuhr auch "lemonedpenguin": "Ich war zehn Jahre alt und erkältet, als mein Großvater zu Besuch kam. Also blieb ich im Bett. Nach dem Mittagessen kam mein Opa in mein Zimmer und schmiss mich aus dem Bett, um seinen Mittagsschlaf zu machen." Na dann, gute Nacht!

