Taking the time to relax and take a breather this Sunday🍵 . . . In the latest newsletter, I share some of my favorite tableware that sparks joy on the dining table. Head over to the link in bio to read and subscribe ✨ ⠀ #konmari #konmarimethod #mariekondo #sparkjoy #joy #joyful #tea #japanesetea #organizetheworld #tidy #tidying #tidyingup #declutter #decluttering #organizing #organization #organizer #clutterfree #lessismore #inspiration #homeinterior #homedecor #professionalorganizer #getorganized #intention #intentionalliving #lifestyle #home

A post shared by Marie "KonMari" Kondo (@mariekondo) on Feb 11, 2018 at 2:27pm PST