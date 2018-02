Vorbereitung ist alles, warum also nicht auch beim Sex? Das dachte sich der London wohnende Architekt Miguel Bolivar und veröffentlichte einen wohl nur semi-ernst gemeinten Geschlechtsverkehr-Ratgeber. Das Anleitungsbuch "The Archisutra" soll den Leser mit den nötigen Daten für präzise durchgerechnetes Liebesvergnügen ausstatten.



Jede Stellung kommt dabei mit einer Skizze samt Winkelmaßen daher und wird von einem kleinen Text flankiert, der die richtige Anwendung und Vorzüge dieser Position propagieren soll. Auch die typical location, also der hauptsächlich dafür in Frage kommende Ort, und die sustainability - zu deutsch Nachhaltigkeit, aber in diesem Zusammenhang wohl eher Aufrechterhaltbarkeit - sind beschrieben. Die einzelnen Stellungen bekommen dann Namen wie "Truss me", "Rohe the boat" oder "Eames it in", allesamt schwerlich zu übersetzende Wortspiele, die auf berühmte Architekten oder bestimmte Bauweisen anspielen.

"The Archisutra" in einer Reihe mit den ganz Großen

In der dazugehörigen Pressemitteilung wird die Frage aufgeworfen, inwieweit sich die Architektur von Gebäuden am Sexualleben der Bewohner orientieren solle. Es wird über die Leistungen vergangener großer Architekten referiert, etwa über den Schweizer Le Corbusier, den Römer Vitruv und Leonardo da Vinci. Mit einem Augenzwinkern wird hinzugefügt, dass "The Archisutra" die Tradition dieser Männer fortsetzen wolle und die Idee vorantreibe, Gebäude sollten mit Blick auf das Leben in ihnen - und daher zwangsläufig auch auf das Sexualleben - konzipiert werden.

"The Archisutra" ist für knapp unter 10 Euro im Netz erhältlich.