Ein Reddit-Thread hat Tipps für Fragen beim ersten Date gesammelt – und damit fängt das Problem eigentlich schon an. Denn ein Date kann ja eigentlich nur verkrampft laufen, wenn man sich vorher schon gewissenhaft Fragen zurechtgelegt hat. Eine minutenlang andauernde Stille wäre andererseits auch peinlich und die Vorschläge der Reddit-Nutzer sind zumindest...nun ja, interessant.

1. Kreativ? Ein Spielchen

Eine Nutzerin schlägt beispielsweise eine Art Spiel für das erste Date vor: Jeder sagt ein Jahr und dann erzählen beide, was sie in diesem Jahr erlebt haben.

Okay, mal im Ernst: Wenn sich zwei Menschen nicht mal beim ersten Date ohne ein Spiel unterhalten können, sollten sie es vielleicht lieber gleich lassen. "Ich kann mich ja nicht mal erinnern, was ich heute Morgen getan habe", wirft ein Reddit-Nutzer ein. Auch einige andere sehen das kritisch: Peinlich könnte es zum Beispiel werden, wenn der Altersunterschied besonders groß ist. Könnte also passieren, dass die eine in einem bestimmten Jahr gerade laufen gelernt hat, während dem anderen schon die erste Frau davongelaufen ist... Aber, so absurd es klingen mag: Es scheint zu funktionieren. Die Tipp-Geberin hat das bei ihrem ersten Date ausprobiert – mit ihrem heutigen Ehemann.

2. Klassisch? Erst Smalltalk und dann Interessen finden

Der Vorschlag eines anderen Nutzers ist nicht ganz so kreativ, dafür etwas naheliegender: Er empfiehlt, erst netten Smalltalk zu führen und dann ein paar harmlose Fragen, zum Beispiel nach den Interessen des anderen, zu stellen. Sein Tipp: Bemerkt ihr, dass euer Gegenüber ausführlich auf etwas antwortet, ist das ein Zeichen dafür, dass er oder sie gerne über ein Thema spricht. In diesem Fall solltet ihr nachhaken. Bekommt ihr eher einsilbige Antworten: auf zum nächsten Thema! Aber bitte nicht zu diesem ...

3. Indiskret? Die Frage nach dem Kinderwunsch

Viele Reddit-Nutzer schlagen tatsächlich gleich für das erste Date die Frage nach dem Kinderwunsch vor. Wenn diese verneint wird, könne man doch auch gleich noch mal nachhaken. Dann wisse man wenigstens, woran man sei. Nun ja, wenn die Tage der Fruchtbarkeit gezählt sind oder sobald wie möglich ein Nachfolger für das aussterbende Königshaus gebraucht wird, ist das vielleicht noch eine verständliche Frage. Andernfalls könnte das auch ziemlich abschreckend sein. Schließlich geht es beim ersten Date erst mal darum, sich kennenzulernen und nicht darum, sich zu überlegen, wie viele Kita-Plätze man in den nächsten Jahren beschaffen muss. Das sehen auch einige Reddit-Nutzer so und ziehen harmlosere Fragen vor: zum Beispiel die nach dem Lieblingsessen.

4. Unangenehm? Das Interview

Auch sehr unangenehm: Dates, die in eine Art Polizei-Befragung ausarten. Einige Reddit-Nutzer finden es offenbar völlig normal, beim ersten Date hintereinander die politische Ausrichtung, die Religionszugehörigkeit und die Anzahl vergangener Beziehungen abzufragen. Wenn die Themen von alleine beim Gespräch aufkommen, schön und gut, ansonsten könnte es schnell unangenehm werden, sind sich viele einig. Einer schlägt zynisch vor, doch gleich nach der Personalausweis-Nummer zu fragen – oder sich nach der Polizei-Akte zu erkundigen.

4. Geschmackssache? Tiefgründige Fragen

Noch seltsamer aber sind Vorschläge, die wie Fragen von pseudo-philosophischen "Bachelorette"-Kandidaten klingen:

"Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben würdest, wie würde der Titel lauten?" Oder, noch schlimmer: "Wenn du ein Tier wärst, welches würdest du wählen?"

Ähm ... einen Vogel, um davonzufliegen?!

Es soll aber tatsächlich Menschen geben, die sich durch solche Fragen ineinander verliebt haben: auch Reddit-Nutzer. Ist also wahrscheinlich Geschmackssache.

5. Die drei Fragen, die alles verraten

Andere Nutzer halten sich strikt an Erkenntnisse, die die Online-Datingseite "OKCupid" ermittelt haben soll: Fragen, mit denen sich am besten herausfinden lässt, ob ihr zusammenpasst. Sie lauten:

1. Magst du Horrorfilme?

2. Bist du schon mal alleine in ein fernes Land verreist?

3. Wär es nicht lustig, einfach alles hinzuschmeißen und von jetzt an auf einem Boot zu leben?

Angeblich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr euch sehr ähnlich seid, wenn ihr diese Fragen gleich beantwortet. Wenn das Date weniger gut verläuft und ihr euer Gegenüber am liebsten schon in den ersten drei Minuten loswerden würdet, könnt ihr es ja immer noch mit der ein oder anderen nicht ganz so ernst gemeinten Reddit-Frage versuchen.

Starre dein Date beispielsweise mit weit aufgerissenen Augen an und frage dann mit ernster Stimme: "Wie bist du hierher gekommen? Wer hat dich geschickt? Wie lauten ihre Namen?"

Wenn dein Date trotzdem bleibt, muss es Liebe sein!

Quelle: Reddit