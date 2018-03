Amanda Playle ist nichts anzumerken. Konzentriert und unaufgeregt sitzt sie in der englischen Fernsehsendung "This Morning" und redet über ihre vergangenen zwei Jahre. Es ist das erste Mal, dass sie in der Öffentlichkeit darüber spricht. Und noch immer weiß die 43-Jährige nicht, warum das passiert ist. "Ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich wollte es auch gar nicht glauben", sagt sie. "Ich war absolut der Meinung, die Polizei habe etwas falsch gemacht."

Playle wurde über zwei Jahre online belästigt – und zwar von ihrem Ehemann Paul. "Er war mein Fels in der Brandung", so die dreifache Mutter. "Ich habe immer zu den Leuten gesagt, dass dieser Stalker meine Gedanken und inneren Gefühle kennt. Das hat er auch. Nur lag es daran, dass er die ganze Zeit direkt neben mir saß."

Der Psychoterror beginnt bei Facebook

Es fing alles im Dezember 2015 an. Einer ihrer Ex-Freunde schickte ihr eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. "Wir schrieben zunächst ganz normal", erzählt Playle. Man habe sich über alte gemeinsame Zeiten unterhalten. Irgendwann wollte er sich aber mit ihr treffen. Nur wollte sie das nicht. Doch damit begann der Psychoterror. "Er schrieb mir, dass mein Ehemann weiß, dass ich ihn betrügen würde", so die Engländerin. "Außerdem sei ich eine schlechte Mutter."



Sie entfernte ihn daraufhin als Freund bei Facebook. Unerklärlicherweise war er ein paar Tage später auf einmal wieder mit ihr befreundet und schrieb ihr erneut. Amanda blieb nichts anderes übrig. Sie deaktivierte ihren Account.

Für ein paar Tage hatte sie Ruhe. Dann kamen die Emails. Teilweise seien es hunderte an einem Tag gewesen, sagt sie: "Ich wusste vor allem nicht, wie er an meine Adresse gekommen ist. Die hatte ich nämlich nicht bei Facebook hinterlegt." Von Tag zu Tag sei es schlimmer geworden. Sogar ihre Arbeitskollegen bekamen Mails von ihm. Sie musste sich plötzlich rechtfertigen.

"Es ist nun sehr schwer Leuten zu vertrauen"

Der Mail-Terror hat psychische Folgen für sie: "Ich hatte Angst, das Haus zu verlassen, zur Arbeit zu gehen. Ich geriet schon in Panik, nur wenn mein Telefon klingelte." Sie beschloß die Polizei zu verständigen und bemerkte zum ersten Mal, dass etwas nicht stimmte. Denn ihr Mann sei davon alles andere als begeistert gewesen sei. "Er versuchte mich umzustimmen", erzählt sie. "Er sagte mir: 'Das wird alles schon wieder.'" Doch sie hörte nicht auf ihn und zeigte die Belästigungen an.

Tatsächlich finden die Beamten kurze Zeit später heraus, dass ihr Ehemann Paul hinter all dem steckte. Das Tracken der IP-Adresse überführte ihren Mann schließlich. Der stritt zwar alles ab. Die Beweislast war allerdings erdrückend. Er wurde angeklagt und wegen Stalkings zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Amanda Playle hat seitdem ihre Ruhe. "Wir (Anm. d. Red. ihre drei Kinder und sie) mussten alles hinter sich lassen und noch einmal neu anfangen", sagt sie. "Es fällt mir schwer, Leuten zu vertrauen. Ich denke immer, dass jemand eine bestimmte Absicht hat, wenn er mir Hilfe anbietet."