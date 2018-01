Was ist die Männerwelt? Alles ist die Männerwelt. Deswegen denke ich. Ich meine, lasst uns alles zerstören, auf die schönste Art und Weise, aber lasst uns alles niederbrennen, das Haus niederbrennen und zur gleichen Zeit kann man etwas Neues schaffen.

Ich heiße Michelle Sutherland und mein Kickstarter-Projekt heißt "Das Orgasmus-Sound-Projekt mit Sybian". Mit diesem Projekt untersuche ich meinen Orgasmus mit einem Sybian (Sexspielzeug) und ich untersuche ihn auf musikalischer Ebene. Orgasmen von Frauen werden in den Medien meist von Männern erzeugt. Die meisten Orgasmen, die wir sehen, werden von Männern produziert, gefilmt und geschnitten, also ist es eigentlich eine männliche Konstruktion, eine männliche Sicht des weiblichen Orgasmus.

Ich denke, wir können auf jeden Fall sagen, dass der Mann die sexuelle Macht hat. Es gibt die ganzen Penis-Figuren, einfach überall, jedes Gebäude, das man sieht, ist ein großer Penis und ich finde das cool, ich stehe drauf, aber ich möchte mehr Vagina-Gebäude sehen.

Ich bin eine radikale Feministin oder besser gesagt bezeichne ich mich als eine radikale Matriarchin

und ich sage, dass ich der Gegenspieler zum radikalen Patriarchat bin. Das Projekt ist auf keinen Fall eine Zurückweisung von Männern, es geht eher darum Frauen beizubringen, genau diese Erfahrung zu machen. Es geht auch darum, die Denkweise von Männern zu ändern.

Man kann keine betrunkene Frau sehen und sich denken, jetzt ist es Zeit sich auf sie zu stürzen. Wenn man eine betrunkene Frau sieht, warum helft ihr ihr nicht? Wenn du eine Frau betrunken machen musst, damit sie mit dir schläft, dann hast du, denke ich, ein Problem mit deiner Persönlichkeit. Ich habe definitiv und offensichtlich eine Million Mal masturbiert. Ich habe dieses Jahr so viel masturbiert.

Um ehrlich zu sein, hat es so angefangen, weil ich jede Menge Pornos geguckt habe. Ich habe mir diese Pornos angeguckt und dachte mir, okay, das sieht so aus und ich will wissen, ob es auch anziehend wäre, wenn es anders aussehen würde. Weil das ist die Sache mit Erotik, es ist eine ästhetische Angelegenheit. Ich denke, eine Menge Frauen haben das im Kopf, Vergewaltigungsfantasien und so,

und wo kommt das her? Was ist das Gegenmittel? 'Was ist das Gegenmittel?' ist die Frage meines Projektes. Gerade ist eine Art Fenster auf, Frauen werden angehört und es ist eine Möglichkeit Dinge zu ändern. Ich kann so entdecken wie es wirklich wäre in einer Welt nur mit Frauen zu leben.

Und das hat nichts damit zu tun, Männer abzuweisen, es soll nur einen Platz erschaffen, zu dem Frauen kommen können, um diese Dinge zu erkunden. Dann können sie zurück in die Männerwelt gehen, die direkt vor der Tür ist.