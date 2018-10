Das ist Finn. Seit seine Besitzer erfahren haben, dass ihr Hund krebs hat, versuchen sie, ihm den Rest seines Lebens so schön wie möglich zu machen. Zum Beispiel mit einer Wanderung auf den höchsten Berg des US-Bundesstaates Vermont, einem leckeren Steak, einem Besuch bei der Feuerwehr und sogar einer Fahrt im Heißluftballon - mit tierischem Kumpel. Auf Instagram posten Herrchen und Frauchen, welche Punkte sie von Finns "bucket list" streichen konnten. So wird der Hund auf ein schönes Leben zurückblicken können und seine Besitzer ihn in bester Erinnerung behalten.