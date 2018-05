Den Bund der Ehe schließen. Mit 20, 25 oder doch erst mit 35 Jahren?

Nicolas H. Wolfinger, Professor der Soziologie an der Universität von Utah, hat sich mit der Frage beschäftigt: In welchem Alter sollten Paare am besten heiraten?

Die Antwort: Zwischen 28 und 32 Jahren. Wer in diesem Alter vor den Traualtar tritt, hat gute Chancen, dass die Ehe ewig hält. Denn in diesem Alter ist die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung in den ersten fünf Jahren gering. In den späten 30ern und frühen 40ern steigt das Risiko einer Scheidung. Der Wissenschaftler behauptet: In jedem Jahr nach 32 steigt die Chance einer Scheidung um fünf Prozent.

Die US-Zeitschrift "Cosmopolitan" vermutet: Wer über 32 Jahre alt ist, hat meistens bestimmte Eigenheiten entwickelt und möglicherweise Schwierigkeiten, sich ans Eheleben anzupassen. Zu jung dürfen Heiratswillige aber auch nicht sein: Rund jedes dritte Paar unter 20 Jahren lässt sich in den ersten fünf Jahren wieder scheiden.

Für seine Studie haben Wissenschaftler Daten von 2006 bis 2010 und von 2011 bis 2013 der "National Survey of Family Growth" ausgewertet. Die über 10.000 Befragten waren unter 45 Jahren alt.