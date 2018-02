Der Valentinstag ist der Tag der Liebe und glücklichen Pärchen. Was aber, wenn einem gerade das Herz gebrochen wurde? Für diejenigen hat eine Design-Firma aus London eine ganz besondere Idee: Für 10 Pfund stellt sie individuelle Schuhsohlen mit einem Foto der oder des Ex her, damit ihr die Herzensbrecher endlich versohlen könnt! Um die individuellen Sohlen zu bekommen, muss man der Firma eine E-Mail schreiben. Darin soll man erklären, wie einem das Herz gebrochen wurde und ein Foto hochladen. Sobald die Bestellung da ist, muss man nur noch loslaufen, um seine alte Liebe endlich mit Füßen zu treten!