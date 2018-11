Ich bin ein bisschen angetrunken, als ich in das Taxi steige. Ob ich morgen früh raus müsse?, fragt der Fahrer. Ich muss. Wir unterhalten uns angeregt über Schlaf und Arbeit und Schichtarbeit. Er ist Morgenmensch, erzählt er mir. Ich verrate ihm, dass ich Kaffee-Junkie bin und ohne gar nicht erst versuchen muss, aus dem Bett zu kommen. "Bringt dir dein Freund denn morgens immer Kaffee ans Bett?", fragt er und schaut mich mit blitzenden Augen im Rückspiegel an. "Ja, meistens schon", antworte ich. Er guckt zurück auf die Straße. Den letzten Kilometer der Fahrt verbringen wir größtenteils schweigend.

Das war eine glatte Lüge. Mein Freund bringt mir keinen Kaffee ans Bett. Ich habe nicht mal einen Freund. Ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung mit einer Kaffeemaschine mit Zeitschaltuhr. Und habe damit absolut kein Problem. Woher kommt also das Bedürfnis, einer mir völlig fremden Person das Gegenteil zu erzählen?

Ganz einfach: Aus der Befürchtung, dass dieser freundliche junge Mann, den ich aber leider null attraktiv fand, diese Frage gestellt haben könnte, um herauszufinden, ob eine Chance darauf bestehe, dass wir diese Unterhaltung vielleicht mal außerhalb des Taxis weiterführen. Und weil ein "Ist lieb, aber lass mal" viel zu häufig eine von zwei Reaktionen hervorruft: Unverständnis und Beharrlichkeit oder Unverständnis und ein gekränktes Ego. Schiebt man allerdings einen echten oder eben auch erfundenen Freund vor, wird dieser respektiert.

Ist doch egal, ob ich einen Freund habe – ich hatte keinen Bock auf ihn

Tatsächlich war der Abend im Taxi eine Ausnahme. Normalerweise sehe ich absolut nicht ein, wieso ich irgendjemandem irgendwas vorlügen soll, wenn ich schlicht und ergreifend keinen Bock auf ihn habe. Führte übrigens mit meinem Ex auch immer wieder zu Diskussionen, die dann ungefähr so aussahen:

Ich: Boah, gestern Abend war da so ein sau penetranter Typ.

Er: Wieso hast du nicht einfach gesagt, dass du einen Freund hast?

Ich: Weil das nicht der Punkt ist.

Er: [Guckt mich verständnislos an.]

Ich: Ist doch egal, ob ich einen Freund habe – ich hatte keinen Bock auf ihn.

Er: Aber du hast doch einen Freund.

Ich: Aber auch wenn ich dich nicht hätte, hätte ich ja trotzdem keinen Bock auf ihn.

Er: [Beleidigt.; Muss man nicht verstehen. Anm. d. Red.]

Wie kommt es nur, dass ein Typ kein Problem damit hat, sich bei einer Frau, die ihn ja ganz offensichtlich nicht will – ob das nun kommt, weil sie einen Freund hat, oder ob sie sich den ausgedacht hat, weil sie keinen Bock hat, ist ja völlig egal, der springende Punkt bleibt: Sie will nicht –, zum Affen zu machen, aber, sobald ein anderer Kerl ins Spiel kommt, das Handtuch wirft? Die einfachste Erklärung wäre: Weil er Angst hat, aufs Maul zu bekommen. Das könnte ich sogar noch irgendwo nachvollziehen, aber die Gefahr besteht ja nur, solange der Freund auch dabei ist.

Wieso kann nur ein anderes Männchen die Paarung ausschließen?

Schlussendlich läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass irgendwo ganz tief in unserem Denken verankert ist, dass eine Frau so sehr darauf angewiesen ist, einen Mann zu finden, der für sie sorgen kann, dass sie es sich eigentlich nicht leisten kann, einen interessierten Junggesellen zurückzuweisen. Dass das schon wahnsinnig diskriminierend war und heutzutage in großen Teilen der Welt auch einfach riesengroßer Humbug ist, ist klar – und dennoch führt es dazu, dass ein einfaches "Nein" nicht akzeptiert wird. Nur wenn ein anderes Männchen bereits Besitz auf dieses Weibchen angemeldet hat, ist die Paarung ausgeschlossen.

Ich glaube, worauf ich schlussendlich hinaus will, ist das hier: Lieber Taxifahrer, ich habe gelogen. Ich fand dich wirklich sehr nett. Aber das war's dann auch. Und hätte ich auf deine Frage geantwortet, dass ich keinen Freund habe, hättest du das möglicherweise als Einladung zu einer weiteren Flirt-Salve verstanden – und darauf hatte ich schlicht und ergreifend keine Lust. Nicht mal unbedingt, weil ich mitten in der Nacht alleine in deinem Auto saß – du wirktest wie ein rechtschaffener Typ –, sondern weil es zu spät war, um eine Diskussion anzufangen und dein gekränktes Ego den ganzen Trinkgeld-Akt am Ende der Fahrt wirklich und ernsthaft unangenehm gemacht hätte. Schönes Leben noch!