Nara Almeida war für viele eine Inspiration. Die 24-jährige Brasilianerin dokumentierte für ihre fast fünf Millionen Follower bei Instagram ihren Kampf gegen den Krebs. Umso härter traf es viele, als ihr Freund vor wenigen Tagen die traurige Nachricht teilte, dass seine Freundin diesen Kampf verloren hatte. "Leider ist Nara gestern Nacht gestorben. Ich hätte sie gerne für immer an meiner Seite gehabt. Aber sie verdient es, zur Ruhe zu kommen", schrieb Rocha unter einem schwarz-weiß Foto der beiden bei Instagram.

Im August des vergangenen Jahres war bei der Brasilianerin Magenkrebs festgestellt worden. Seitdem hielt Almeida ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden und kommentierte all ihre Behandlungen und ihren Krankheitsverlauf. Dabei blieb sie stets positiv. Selbst als die Ärzte ihr mitteilten, dass eine Heilung so gut wie ausgeschlossen sei, blieb sie optimistisch: "Die Ärzte bestätigten mir heute, dass es keine Möglichkeit einer Heilung gibt. Aber ich wiederhole noch einmal: Das ist nur eine Phase, ich bin mir sicher, dass das nicht mein Ende sein wird", versicherte sie ihren Fans.

"Ruhe in Frieden, mein Schatz"

Vor wenigen Wochen postete Almeida ihr letztes Foto bei Instagram. Es zeigt die Bloggerin in einem Krankenhausbett, angeschlossen an etliche Schläuche und Geräte. Dabei streckt sie ihren linken Arm kämpferisch wie in den Filmen von den "Tributen von Panem" nach oben. Sie fange eine neue Immuntherapie an, die ihr Leben retten könne, erklärte sie. "Ich glaube fest daran, dass am Ende alles gut wird, und dass ich gestärkt hier rauskomme und anderen Menschen helfen kann."

Ihren Kampf hat Nara Almeida verloren. Dennoch glaubt ihr Freund Pedro, dass sie vielen Menschen geholfen habe und das auch in Zukunft tun werde. "Ich bin mir sicher, dass sie ihre Kraft weiterhin an viele Menschen überträgt. Denn das war immer ihr Ziel. Ruhe in Frieden, mein Schatz."