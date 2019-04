Diese Erfindung wird das Problem sexueller Übergriffe nicht lösen, aber sie ist ein symbolischer Schritt in die richtige Richtung. Ein argentinischer Sextoy-Hersteller wird ein Kondom auf den Markt bringen, welches nur mit Hilfe von vier Händen geöffnet werden kann.

"Wenn es kein Ja ist, ist es ein Nein" steht auf den Verpackungen, die mit einer Art Origami-Falttechnik funktionieren. Die Idee: Wer seinem Sexualpartner hilft, die Kondompackung zu öffnen, ist höchstwahrscheinlich mit dem Akt einverstanden. Tulipán, so der Name der Firma, wird das Kondom im Laufe des Jahres auf den Markt bringen, bis dahin werden sie in Bars ausgeteilt und von Paaren getestet.

"Tulipán hat schon immer von sicherer Lust gesprochen, aber für diese Kampagne wollten wir auf den wichtigsten Aspekt jeder sexuellen Beziehung hinweisen – Lust ist nur möglich, wenn beide Seiten ihr Einverständnis geben", sagt Joaquin Camping von BBDO, der beauftragten Werbefirma.

Quellen: Tulipán / New York Post