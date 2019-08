An diesem Wochenende soll es so weit sein: Heidi Klum, Model-Mutti und neben BMW das liebste Exportprodukt der Deutschen heiratet Tom Kaulitz, Gitarrist von Tokio Hotel und weniger blondierter Part der Kaulitz-Zwillinge. Ganz romantisch auf Capri. Und eigentlich würde man ja meinen, dass ich mich nach beinahe eineinhalb Jahren Beziehung der beiden so langsam mal mit dem Gedanken angefreundet habe, dass der große Schwarm meiner Jugend mit einer anderen vor den Traualtar treten wird, aber irgendwie tut es noch genau so weh wie bei Erscheinen der ersten Knutsch-Bilder im März 2018. Erste große Liebe halt.

Zum Anlass der Eheschließung haben wir den Artikel noch einmal aktualisiert, denn der Schmerz, der sitzt immer noch tief.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Als die ersten Knutsch-Bilder Wunden aufrissen, die ich schon längst vergessen hatte

Der Moment, in dem deine erste große Liebe mit dir Schluss macht, ist einer der eindrucksvollsten jedes jungen Lebens. Das erste Mal echter Herzschmerz, das erste Mal so viel Schokolade, dass das Gefühl von Weltuntergang von akuter Übelkeit übertüncht wird.

Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich war 13 Jahre alt. Wie jede Woche machte ich mich bewaffnet mit zwei Euro auf den Weg zum Supermarkt in unserer Straße, um mir die neue "Bravo" und einen angemessenen Vorrat an Süßigkeiten zu kaufen. Standard. Wie hätte ich erwarten können, dass mich am heutigen Tag ein Dolch mitten ins zerbrechliche Teenie-Herz treffen würde?

Meine Freundin und ich waren Tokio-Hotel-Fans der ersten Stunde. Sie war in Bill, ich in Tom. Meine Wände waren gepflastert mit Postern, ich hörte das Album in Dauerschleife, studierte jeden Zeitungsbericht konzentriert, las heimlich Fanfiction-Geschichten und träumte davon, dem Gitarristen mit den Dreadlocks irgendwann mal GANZ ZUFÄLLIG in Magdeburg zu begegnen, wo er sich dann SELBSTVERSTÄNDLICH sofort in mich verliebt hätte. Ich hatte keinen Zweifel, dass er dabei Babyspeck, Zahnspange und hormongedankte Akne übersehen würde – wie das bei überhypten Teenie-Stars nun mal so ist. Die interessieren sich EIGENTLICH nur fürs Innere. Hatte er ja auch irgendwann im "Bravo"-Interview mal gesagt. Unsere junge Liebe war also quasi schon gebongt.

Umso überraschter war ich, als die "Bravo" Bilder von Tom beim Engtanz mit einer mir unbekannten Blondine ohne Zahnspange oder Akne zeigte. Die wusste scheinbar sogar, wie man Kajal auftrug, ohne sich dabei eine akute Augenentzündung zuzuziehen. Ich war schockiert. Wieso fasste Tom ihr an den Hintern anstatt gentlemanlike meine Hand zu halten? Wieso umschlang er sie mit seinen schweißbebänderten Armen, wo er doch eigentlich von mir träumen sollte? Wusste der denn nicht, dass wir füreinander bestimmt waren? Das war das erste Mal, dass mir so richtig das Herz gebrochen wurde. Und ein bisschen Missgunst und generelle Abneigung gegenüber Trina B. alias Ann-Kathrin Brömmel ist geblieben. Wer will es mir verübeln?

Nun knutscht Tom Kaulitz also mit Model-Mutti-Nummer-Eins Heidi Klum

Bin ich über ein Jahrzehnt älter geworden? Ja. War ich einige Monate später über Tom hinweg? Auch das. Ist es mir ein bisschen peinlich, dass ich einige Zeit nichts mehr wollte als an seinen müffigen Dreadlocks zu riechen? Mhm, kann man so sagen. Schreibe ich meiner Kollegin trotz allem seit dem Erscheinen der ersten Bilder von Tom Kaulitz und Heidi Klum wütende Mails? Dazu wollte ich mich eigentlich nicht öffentlich äußern. Hat super geklappt.

Die Dreadlocks sind inzwischen ab, die Hosen sitzen ein bisschen weiter oben und die Schweißbänder wurden von Tattoos abgelöst. Tom Kaulitz ist erwachsen geworden. Er war zwischendurch sogar mal kurz verheiratet. Und nun knutscht er also mit Deutschlands Model-Mutti-Nummer-Eins Heidi Klum rum. Ich würde so gerne sagen: Sollen die doch, interessiert mich nicht, mir doch egal. Aber die 13-Jährige in mir ist mal wieder hart getroffen. Wieder eine Blondine, wieder älter als ich und wieder extrem begabt im Umgang mit Schminkpinseln, deren Existenz ich mir noch nicht einmal bewusst war.

Und während ich entfernt das Geräusch aufreißender Wunden vernehme, gelüstet es mich mit einem mal sehr nach Schokolade. So ist das eben mit der ersten großen Liebe – so richtig kommt man nie drüber hinweg.

Dieser Artikel erschien zuerst am 29. März 2018 auf NEON.de. Aus aktuellem Anlass haben wir ihn aktualisiert noch einmal neu publiziert.