"Heirate mich. Lass mich dich glücklich machen!" Wenn Julia Roberts in "Die Hochzeit meines besten Freundes" ihren Ex am Tag seiner Hochzeit zurückgewinnen will, kann einem ihr Verhalten nur leidtun. Flehen, dass der Ex einen zurücknimmt, gehört eher in die Kategorie Verzweiflung. Berührend ist es natürlich trotzdem, weil sich jeder in die Gefühlswelt der Verlassenen hineinversetzen kann, im Angesicht des künftigen Eheglücks des Verflossenen.

Noch viel mehr leidet der Zuschauer mit der Protagonistin eines viralen Videos aus China, das auch unter anderem von "Lad Bible" verbreitet wurde.

Groom's ex crashes his wedding in a bridal gown and begs him yo take her backhttps://t.co/1tcHiPVZ63 pic.twitter.com/1vyg2ZWAwo — LADbible (@ladbible) April 8, 2019

Dort versucht eine Frau wirklich alles, um ihren Ex-Freund zurückzuerobern. Und zwar am Tag seiner Hochzeit. Vor den Augen seiner Braut. Und: im Hochzeitskleid.

Das kann nicht gut ausgehen

Von Sekunde 1 ist klar, dass das nicht gut ausgehen kann. Die Ex-Freundin zieht aber natürlich auch von Sekunde 1 an alle melodramatischen Theatralik-Schubladen: Sie stürmt die Bühne, auf der das Paar in voller Hochzeitsmontur steht und Händchen hält. Sie hält ihn am Arm fest, redet auf ihn ein, stürzt zu Boden, er versucht, sich aus ihrem Griff zu befreien und irgendwie seine Braut zu beruhigen, indem er ihr kurz über das Haar streicht.

Doch selbst vom Boden aus kommt die Ex noch einmal zurück – offensichtlich bereit zu kämpfen. Sie weint inzwischen bitterlich, greift von hinten sein Jackett und zerrt daran. Der Bräutigam versucht loszukommen, dreht sich weg, dabei schleift er die Ex-Freundin samt weißem Tüllkleid einmal über den Boden. Allmählich empfindet man als Zuschauer dann doch mehr Mitleid für die eigentliche Braut, deren Hochzeit hier gerade von der Ex sabotiert wird. Der reicht es nun auch: Sie reißt sich los und verlässt die Bühne mit eisigem Blick.

Eine ruinierte Hochzeit, ein viraler Hit, zwei kreuzunglückliche Frauen. Nun, zumindest wird sich eine nie vorwerfen müssen, nicht wirklich alles versucht zu haben.

Quellen: "Ladbible.com", "Dailymail.co.uk"