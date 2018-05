Wie heißt es noch gleich so schön? Zwei Verliebte, ein Gedanke? Oder so ähnlich. Genau das scheint jedenfalls bei Jessa Gillaspie und Becky McCabe aus dem US-Bundesstaat Tennessee der Fall zu sein.

Die beiden jungen Frauen sind seit 2015 ein Paar und sehr, sehr verliebt. Als sie also vor einigen Tagen mit ihren Freunden in den Zoo in Memphis gingen, hatte Becky eine Idee: Sie wollte der Liebe ihres Lebens einen Heiratsantrag machen, genau dort, im Zoo, wo sie auch ihr erstes Date gehabt hatten. Mit dem Vorwand eines gemeinsamen Fotos posierte sie mit Jessa vor einer Kamera – und machte ihr dann einen Antrag. Doch was sie nicht erwartet hatte: Anstatt ihr eine Antwort zu geben, rannte Jessa zu ihrer Handtasche – und holte ebenfalls einen Ring heraus.



Und jetzt alle: AAAAWWWWWWW!

Über eine Million Menschen haben den Heiratsantrag schon gesehen

Jessa teilte das Video auf Facebook, wo es schnell die Runde machte. Über 1,2 Millionen Menschen haben es bereits gesehen, über 16.500 Mal wurde es geteilt. Die Frisch-Verlobte war zunächst überrascht von den vielen Reaktionen, schrieben dann aber zum Video: "Wir hätten niemals erwartet, dass das Video so durch die Decke geht. Aber um ehrlich zu sein, freut es mich sehr. Alles was ich jemals wollte, ist, dass Beck und die Welt wissen, wie sehr ich sie liebe. Wir sind völlig überwältigt von den vielen positiven Rückmeldungen!"

💍💍👰🏻👰🏻 Becky McCabe and I got ENGAGED Friday night at Zoo Brew!!!!!!! I had no idea she planned to propose, and she had... Gepostet von Jessa Gillaspie am Sonntag, 27. Mai 2018

Und als wäre all das noch nicht zuckersüß genug, postete Jessa ein weiteres Bild zur Verlobung. Zu sehen ist ein Buch mit der Aufschrift: Gründe, aus denen ich dich heiraten will. Dazu schreibt sie: "So schön, wie der Antrag war, der beste Teil war die Überraschung, die zu Hause auf mich wartete: Dieses Buch hat Beck gekauft, als wir erst ein paar Monate zusammen waren. Der erste Eintrag ist vom 17. Januar 2016. Seitdem hat sie alle Gründe aufgelistet, aus denen sie mich heiraten will und Geschichten aus unserem Leben, die ihre Gründe erklären. Es sind über 60 Seiten, die beschreiben, wieso ein anderer Mensch mich so sehr liebt, dass er den Rest seines Lebens mit mir verbringen will. Seit Tag Eins weiß ich, dass sie perfekt für mich ist und dass ich für immer an ihrer Seite sein will."

Wir ... das ... aber ... WER WEINT? IHR WEINT!