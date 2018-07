Ohne das menschlich wirkende Gesicht wäre Lucy sicher kein Verkaufserfolg geworden. In einer Fabrik in der südchinesischen Provinz Guangdong westlich von Hongkong werden Körper zusammengesetzt, die ihren Käufern fleischliche Freude bereiten sollen. Obendrein können sich auch noch sprechen - und sind dabei wenig scheu. "Lucy, magst Du mich?" "Ja, ich mag Dich sehr." "Ich mag Dich auch." "Wie sehr magst Du mich?" "Ich liebe Dich unendlich" "Die Liebesangelegenheiten von Euch Menschen sind so lästig. Lass uns Schluss machen." Das "Gehirn" der Puppe ist per Internet mit der Datenbank des chinesischen Online-Riesen Baidu verbunden. Und doch bleibt das Vokabular der Puppen vorerst eingeschränkt. Fragen werden beantwortet. Längere Konversationen aber sind unwahrscheinlich. Warum das so ist weiß Produktmanager Liu Ding von der Firma WMDoll: "Die Experten für künstliche Intelligenz zeigen bisher wenig Interesse an der Entwicklung von Programmen, die auf Sexspielzeug zugeschnitten sind. Sie konzentrieren sich auf Roboter, die mehr können sollen. Sie denken wohl, dass es hier nur um Spaß geht." Um den zu garantieren können Lucy und ihre "Kolleginnen" Torso, Augen und Armen bewegen. Wer eine Puppe bestellt, kann das Erscheinungsbild selbst bestimmen, groß, klein, blond, dunkel, blau- oder braunäugig, vieles ist möglich. Wissenschaftler sehen in dieser Form der künstlich erschaffener Intelligenz den Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung. Sexologe Ton Li. "Einerseits dienen die Puppen zur Befriedigung von Bedürfnissen, andererseits reduziert ihr Einsatz die Notwendigkeit, Umgang mit anderen Menschen zu pflegen. In Zukunft werden wir noch mehr auf das Internet angewiesen sein und darauf, dieses von zu Hause aus nutzen zu können. Zu diesem Zeitpunkt wird man den Umgang mit echten Menschen zunehmend ermüdend finden." Der "Austausch" mit Robotern als Ersatz für zwischenmenschlichen Kontakt also. Das Unternehmen verkauft die Sexpuppen hauptsächlich an alleinlebende Männer - eine Zielgruppe, die im Segment von 35 bis 59 Jahren bis 2050 in China auf 30 Millionen Menschen anwachsen wird. Einer von Ihnen ist ein 30-jähriger Architekt, der seinen Namen lieber für sich behalten will. Auch er hat einen Puppe gekauft. Er bewahre sie im Schlafzimmer auf, gut versteckt vor seiner Familie. Er möge die Puppen, weil sie sich wie echte Mensch bewegen. Das sei nicht bei allen Puppen auf dem Markt der Fall. Die Firma WMDoll blickt in die Zukunft. Denkbar seien auch männliche Puppen, etwa für homosexuelle Kunden. Im Jahr 2020 soll Chinas Markt für Sexprodukte dem Markforschungsinstitut JD.com zufolge neun Milliarden US-Dollar schwer sein.