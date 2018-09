Linien flimmern über den Bildschirm like it's 1986. Ein extrem weißer Lauch sitzt am Keyboard und grinst in die Kamera während ihm die schmale tiefschwarze Brille von der Nasenspitze zu rutschen droht. Also wirft er den Kopf nach hinten, die langen Justin-Bieber-Haare fliegen dem Scheitel entlang einmal mit. Währenddessen klimpern seine Finger auf dem Keyboard, ein eingängiges Piano-Intro streichelt mein Gehirn und dann grinst er noch breiter und singt: "YOU PROBABLY THINK THAT YOU ARE BETTER NOW, BETTER NOW." Und ich denke nur: Am I better now, Blanks? Am I?

Musik mit gebrochenem Herzen? Schwierig

Seit meiner Trennung fällt es mir schwer, Musik zu hören. Herzschmerz kann es unmöglich machen, die Kopfhörer aufzusetzen oder die Stereoanlage aufzudrehen. Denn leider erinnert jeder zweite Song unweigerlich an den Ex, an vermeintlich schönere, bessere, lebenswertere Zeiten oder sprechen einem pseudo-psychologisch aus der Seele. Also flog von The Eels über David Bowie bis City and Colour alles von der Playlist und ein paar Tage lang war es still. Bis mir irgendwo im Internet diese bescheuerte Kiki-Challenge (Menschen, die zu einem Drake-Song aus fahrenden Autos springen) unterkam.

Recherche für den Job, natürlich. Und dann gab es diesen einen Typen, der das Ganze im Stil der 80er interpretierte. So vintage, dass er mit seinem Look locker in Hamburg als Hipster durch das Schanzenviertel laufen könnte.

"Ich muss den Typen leider heiraten"

Also klicke ich auf die gefühlt 1000. #InMyFeelingsChallenge. Es hätte sich wieder um einen nervtötenden Youtube-Clip eines noch nervtötenderen Youtubers handeln können, der am Ende des Videos so Sachen sagt wie "I hope you guys liked it". Blargh. Aber ich wurde positiv überrascht (untertrieben ausgedrückt). An meinen Kollegen schreibe ich sofort aufgeregt eine Mail: "Ich muss den Typen leider heiraten!"

Diesen circa 19-Jährigen, tanzenden, mir völlig unbekannten jungen Mann mit den Pommesärmchen. Wenn er mit unglaublich schlechten Dancemoves, Röhrenjeans und hässlicher Pluderjacke im perfekten 80er-Sound zu Liedern aus den Charts singt kann ich endlich wieder laut aufdrehen und fühle mich, ja wie? Was war dieses mir abhanden gekommene Gefühl, dass ich nicht in Alkohol ertränken wollte? Womöglich Hoffnung.

Quatsch-Cover und awkward-dancing? Genau, was ich brauche

"Music by Blanks" heißt eigentlich Simon de Wit. Und ich weiß nichts von ihm. Nur, dass er – ohne es auch nur zu erahnen – die Musik zurück in mein Leben geholt hat. Und zwar in der Form absoluter Quatsch-Cover, mit absurden awkward-Dancemoves (man kann es in diesem Fall nicht anders ausdrücken). Und ganz vielleicht bin ich dazu auch schon ein oder zwei Mal mit Weinglas durch die Wohnung gehüpft.

Seine "Styleswap"-Videos sind eine Art Notruf-Knopf für mich. Ich weiß nicht wieso, aber nichts lenkt für ein paar Minuten besser ab, als dieser Synthie-Orgel-Sound mit den grauenhaft elektronischen Schlagzeug-Beats. "Music by Blanks" steht dabei dem 80er-Hochglanz-Pop à la Rick Astley trifft Franky goes to Hollywood in nichts nach – nur eben mit Lyrics von Post Malone oder Drake. Kiki, do you love me? Vielleicht ist der Schlüssel zu erträglicher Herzschmerz-Musik der Grad an Ironie. Auch, um überhaupt wieder etwas Ironie in sein Leben zu lassen und Hoffnung für einen Neuanfang zu finden.

Und wenn diese Hoffnung in Form eines jungen Mannes kommt, der neben einem Auto her läuft und dabei so tut, als ob er ein Mini-Keyboard spielt – von mir aus, gerne. Es kann ja eigentlich nur helfen. Oder wie "Music by Blanks" singen würde: "Better now. Better now. I'm b-b-b-b-better now."