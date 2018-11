Sechs Jahre waren Casey und Alex zusammen gewesen. Dann wollten sie ihre Verbindung offiziell machen und heiraten. Ein großer Tag, den das Paar lange geplant hatte und auf den sich Casey riesig gefreut hatte – endlich würde sie als Braut mit ihrer großen Liebe vor dem Altar stehen. Vor den Altar schafften es die beiden tatsächlich. Die Geschichte ging aber ganz anders aus als gedacht, wie Casey in einem Artikel für das australische Frauenmagazin "Whimn" berichtet.

Am Abend vor dem großen Tag hing Casey mit einigen ihrer besten Freundinnen herum und genoss die letzten Stunden als unverheiratete Frau. Dann, so erzählt sie es in dem Text, bekam sie etliche Nachrichten auf ihr Handy, die ihre Sicht auf die Welt veränderten – vor allem die Sicht auf ihren Ehemann in spe.

Von einer unbekannten Nummer wurden ihr Screenshots von Textnachrichten zugeschickten, die einen eindeutigen Inhalt hatten. Ganz offensichtlich handelte es sich um Liebes-SMS, die ihr Verlobter einer anderen Frau geschickt hatte, mit der er offenbar eine Affäre hatte.

Am Tag vor der Hochzeit erfuhr sie von der Affäre

"Dein Körper ist unglaublich. Und du weißt ganz genau, wie man ihn benutzt. Ich wünschte, meine Freundin wäre halb so gut wie du", stand da zum Beispiel. Die neuesten Nachrichten waren nur wenige Tage alt, anscheinend ging die Sache schon über Monate. "Jedes Wort war wie ein Dolchstoß ins Herz", erinnert sich Casey. Auch Fotos waren dabei. In ihrer letzten Nachricht fragte die Person hinter der unbekannten Nummer: "Ich würde ihn nicht heiraten. Und du?"

Casey wusste es zunächst nicht: "Wie sollte ich alles absagen, wenn alle schon angereist waren und ich für alles bezahlt hatte?" Nachdem sie sich mit ihren Freundinnen die Köpfe heißdiskutiert und eine Nacht darüber geschlafen hatte, traf sie die Entscheidung: Sie würde zur Hochzeit gehen – und sie würde ihren Verlobten mit seinem Betrug konfrontieren, vor allen seinen Freunden und Verwandten.

Eklat vorm Altar – die Party war trotzdem legendär

Am Hochzeitstag wirkte für Casey alles nur noch wie ein absurdes Schauspiel: "Mein Traumkleid fühlte sich wie ein Kostüm an." Alex merkte zunächst nichts: "Als er mein Gesicht sah, wusste er, dass ich keine begeisterte Frau an ihrem großen Tag war, aber er hatte keine Ahnung, was kommen würde." Als das Paar schließlich das Ehegelübde sprechen sollte, ließ Casey die Bombe platzen. Sie holte ihr Handy hervor und las sämtliche Nachrichten vor – die Gesichter des Publikums hätte man dabei gerne gesehen. Alex jedenfalls stürmte bleich aus der Kirche. Der Eklat war perfekt.

So ganz wollte Casey ihre Traumhochzeit aber doch nicht zum Desaster werden lassen. "Ich liebe euch alle und so schlimm das auch alles ist, so froh bin ich, dass ihr hier seid. Es wird heute keine Hochzeit geben, aber stattdessen werden wir Ehrlichkeit feiern", habe sie den perplexen Gästen gesagt. Und tatsächlich: "Es war sicherlich nicht der Hochzeitstag, den ich erwartet hatte, aber eines muss man uns lassen: Es war eine legendäre Party."

Quelle: "Whimn"