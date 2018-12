Unterwasser, Wilder Westen, Vogelhochzeit: Es gibt viele Möglichkeiten, seine Gäste mit einem speziellen Motto auf der Hochzeitseinladung zu überraschen – oder zu quälen. Ein gutes Beispiel ist diese Braut, von der "boredpanda" berichtet. Sie will auf ihrer Party am Strand in Hawaii die Farben synchronisieren. Das Besondere: Die Kleidung der Gäste hängt vom Gewicht ab. Übersteigt man eine gewisse Kilozahl, darf man als Frau nur noch in Schwarz kommen.

Doch diese Braut hat noch mehr zu bieten: Als jemand die Einladung ihres super geheimen Mottos online stellt, gibt es für sie kein Halten mehr. In einer Nachricht an ihre Gäste schreibt sie: "Zu wissen, dass sich jemand hinter meinem Rücken über mich lustig gemacht hat, ist ein furchtbares Gefühl. Aber wer auch immer das getan hat, er wird dafür bezahlen."

Suche nach dem Schuldigen

Gesagt, getan: Um den Übeltäter zu entlarven, veranstaltet sie eine Lügendetektor-Party mit allen Gästen. "Ich lade euch zu der abgefahrensten Party eures Lebens ein (neben meiner eigentlichen Hochzeit)", schreibt sie in ihrem Post, den "boredpanda" veröffentlicht. "Du glaubst, ich will dich veräppeln? (...) Wenn du keine Zeit hast, solltest du eine gute Ausrede vorbringen, sonst wirst du als schuldig befunden." Wer immer den Post online gestellt habe, solle es ihr schleunigst sagen, faucht Bridezilla weiter. Sie bietet sogar 100 Dollar, falls ihr jemand den Übeltäter nennt.

Und es geht noch weiter: "Sollte jemand ein Problem mit dem Dresscode haben – kein Problem. Sprich doch beim nächsten Mal einfach mit mir. Dann kannst du direkt den Service-Mitarbeitern helfen oder den Hochzeitstanz filmen." Für sie und ihren Mann sei das Motto der Party eben etwas ganz besonderes, abhängig von ihrer Vergangenheit und ihren Jobs als zertifizierte Heiler. Die Anforderungen an Farben und Material seien deshalb besonders wichtig, so die Braut.

Outfit im Wert von 1000 Dollar

Doch wer die Ankündigung des Mottos liest, kann den vermeintlichen Übeltäter gut verstehen. Ein Jahr vor ihrer Hochzeit auf Hawaii 2019 hatte die Braut in einem anderen Facebookpost das Motto bekannt gegeben. "Der Dresscode ist ganz besonders, weil er einen visuellen Effekt kreiert", ist in der Einladung zu lesen. Um den synchronisierten Tanz am Strand ganz besonders zu machen, sollten sich die Gäste nach Gewicht kleiden. Frauen zwischen 45 bis 70 Kilo mit einem grünen Samtoberteil, einer orange Wildlederhose und High Heels von Loubotin – die mit der Roten Sohle, für 800 Dollar. Dazu noch ein Schal der Luxusmarke Burberry. Männer zwischen 45 bis 90 Kilo sollen hingegen ein lila Teddyfell-Jaket tragen, dazu einen Sodahelm (einen roten Bauarbeiterhelm, an dem Dosen an den Seiten befestigt sind), weiße Turnschuhe und helle Knicklichter.

Für Frauen, die mehr als 70 Kilo wiegen, ist der Dresscode komplett schwarz mit schwarzen Heels, Männer hingegen sollen im Camouflage-Look mit schwarzen Sneakern kommen. Für Kinder gilt: ganz in Rot, aber bitte kein Orange oder ähnliche Farben. Nach dem Hochzeitstanz soll dann auf formelle Kleidung gewechselt werden. Insgesamt sollte das Outfit einen Wert von mindestens 1000 Euro haben.

Warum dieser ganze Trubel? Das erklärt die Braut erst in ihrem zweiten Post und macht es damit noch schlimmer: "Die teure Kleidung symbolisiert den Reichtum, den wir erhalten werden und Schwarz und Camouflage stehen für den Teufel, der ausgetrieben werden muss." Ah ja. Zahlreiche (Ex-)-Gäste sind scheinbar auch fassungslos, wie die Posts unter den Texten zeigen. "Ich bin froh, dass ich dick bin", schreibt ein Gast. "Man würde mich am Strand und vor dem blauen Himmel kaum erkennen. Ach, warte ... ich werde nicht kommen, die Braut kann mich mal." Hoffen wir mal, dass dies alles nur ein großer Gag ist.