Heiraten in einer schönen Kirche, am Strand, in einem Park? Klingt alles romantisch. Für Fast-Food-Liebhaber dürfte all das aber von einem Angebot getoppt werden, das die Kette Kentucky Fried Chicken ausgesprochen hat: Sie gibt Paaren die Möglichkeit, in einem KFC-Restaurant zu heiraten. In Australien will der Fast-Food-Riese sechs Hochzeitspaaren eine Feier sponsern, die ganz im KFC-Stil gestaltet sein soll.

Auf der Website von Kentucky Fried Chicken können sich Interessierte bewerben. Das Bewerbungsformular ist den Fragen, die bei einer Trauungszeremonie gestellt werden, nachempfunden: "Wollt ihr euch gegenseitig einen Chickenwing als leckeres Symbol eurer ewigen Liebe überreichen?" Die Paare müssen ihre Namen, ihr gewünschtes Hochzeitsdatum und die Zahl ihrer Gäste angeben sowie in maximal 200 Wörtern erklären, warum gerade sie eine KFC-Hochzeit bekommen sollten.

Schon jetzt nutzen viele KFC-Restaurants für ihren Antrag

Bis zum 18. Oktober sind Bewerbungen möglich, anschließend werden die sechs kreativsten und originellsten Paare ausgesucht. Die Hochzeiten sollen dann im Zeitraum zwischen November und Mai stattfinden. Wie die Feiern aussehen, hat KFC auch schon verraten: Deko im KFC-Style, eine Fotobox und natürlich jede Menge frittiertes Hähnchen in allen möglichen Variationen. Für die Gäste soll es individuell zusammengestellte KFC-Buckets, eines der bekanntesten Produkte der Kette, als Andenken geben.

Um die Nachfrage muss man sich bei dem Fast-Food-Anbieter wohl keine Sorgen machen. Die Idee sei sogar erst dadurch geboren worden, dass schon jetzt viele Paare beispielsweise das Fotoshooting zu ihrer Hochzeit in KFC-Restaurants abhielten, teilte das Unternehmen mit. In den sozialen Netzwerken gehen außerdem immer wieder Videos rum, in denen Menschen ihrem oder ihrer Liebsten den Heiratsantrag in einem der Restaurants machen. "Wir fühlen uns geehrt, dass so viele Fans wollen, dass wir ein Teil ihres großen Tages sind", zitiert die Seite "news.com.au" ein Mitglied der Geschäftsführung.

Quellen: Kentucky Fried Chicken / "News.com.au"