Wenn man von einem Junggesellenabschied spricht, denken die meisten Menschen wahrscheinlich zu erst an: Komasaufen, Gruppenkostüme und Stripper. Natürlich gibt es Veranstaltungen, bei denen es genau so abläuft. Weil die angehende Braut oder der angehende Bräutigam es lustig findet, als Kuh verkleidet Kondome aus einem Bauchladen heraus an ahnungslose Touristen zu verkaufen, während die Städter mit abschätzigen Blicken an ihnen vorbeilaufen. Und es gibt natürlich Veranstaltungen, bei denen das genau so nicht abläuft. Weil die angehende Braut oder der angehende Bräutigam das alles peinlich findet – und schon im Vorfeld die Freunde bitten, derartige Pläne zu unterlassen.

Eine Liste mit No-Gos zum Junggesellenabschied

Als Person, der dieser Tag gewidmet ist, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber in einer Facebook-Gruppe hat eine Frau nun den Vogel mit einer Liste absurder Regeln für ihren Mann abgeschossen. Und zwar nicht für seinen eigenen Junggesellenabschied – sondern für den seines Freundes, der ihn eingeladen hat. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, nennt sie in dem Post ihren Freund auch noch "hubby", eine Abkürzung für "husband".

"Also, Hubby wurde zu einem Junggesellenabschied eingeladen. Ich freue mich wirklich sehr für ihn, aber wir sind Christen, also habe ich darüber nachgedacht, allen Männern eine Liste mit Regeln zu schreiben. Lasst es mich wissen, wenn ich noch etwas vergessen habe.

Keine illegalen Drogen Keine Zigaretten (Hubby hat aufgehört zu rauchen, also will ich keine Versuchung) Kein Alkohol (Hubby trinkt nicht und Alkohol führt zu dummen Entscheidungen) Keine Stripperinnen/Tänzerinnen/Frauen im Allgemeinen (viele dieser Männer sind bereits verheiratet) Keine schnellen Autos, nur Taxis sind erlaubt Alle Handys müssen jederzeit geortet werden können Keine Schimpfwörter Jeder sollte um Mitternacht zu Hause sein Niemand darf verletzt werden (also auch kein Spaß-Wrestling) Keine Glücksspiele

Habe ich noch irgendwas vergessen?"

Reddit-User würden sich scheiden lassen

Einen Screenshot dieser Regeln, die die Frau auf Facebook geteilt hat, hat ein anderer User auf Reddit hochgeladen. Dort wird nun natürlich hitzig über die Dreistigkeit der ursprünglichen Verfasserin diskutiert. Manche fordern die sofortige Scheidung. Schwer vorstellbar, was für Regeln die Frau bei dem Junggesellenabschied ihres eigenen Mannes aufgestellt hatte. Sie scheint weder Vertrauen in ihren Mann oder seine Freunde zu haben – noch zu glauben, dass sie sich wie erwachsene Menschen verhalten können.

Ein Highlight hat sie allerdings noch zum Schluss ihres Posts eingebaut. Nachträglich hat sie ein Update auf Facebook hinzugefügt. Sie schreibt: "Okay, Leute. Ich habe euer Feedback angenommen und ihr habt recht. Ich kann ihn nicht mehr kontrollieren, sobald er das Haus verlässt und ich kann nicht seine Freunde kontrollieren. Also habe ich beschlossen, dass er gar nicht hingehen darf." Nach dieser dreisten Aktion ist es wohl eher fraglich, ob der Mann bald nicht selbst wieder Junggeselle sein wird. Und zwar freiwillig!