Umfrage von LemonSwan In diesen deutschen Städten sind Singles am selbstbewusstesten

Gerade zur Corona-Pandemie daten immer mehr Leute online. Die Partnerbörse LemonSwan hat unter ihren Mitgliedern eine Umfrage gestartet und herausgefunden, wo Singles am selbstbewusstesten auftreten und wer häufiger den ersten Schritt macht.

Viele Millionen Menschen daten mittlerweile online. Laut Statista hatten im Jahr 2020 Datingplattformen weltweit rund 219 Millionen Nutzer. Tendenz: steigend. Glaubt man den Prognosen, sollen die Zahlen bis zum Jahr 2024 auf rund 277 Millionen User steigen. Doch alte Dating-Muster scheinen langsam aufzubrechen, wie eine Umfrage der Hamburger Dating-App LemonSwan ergeben hat. Die Betreiber haben das Verhalten ihrer 350.000 Mitglieder in Deutschlands zehn größten Städten im Zeitraum von Februar 2020 bis Februar 2021 untersucht. Herausgekommen sind zum Teil überraschende Erkenntnisse.

Frauen machen häufig den ersten Schritt

Die Umfrage ging von der Grundannahme aus, dass Frauen bei der Partnersuche eher zurückhaltend seien und Männer den ersten Schritt machen ließen. Dabei kam heraus, dass über alle Altersklassen hinweg in allen zehn Städten tatsächlich Männer die aktiveren im Erstkontakt sind – in 70 Prozent der Fälle war das so. Allerdings gingen auch Frauen verschiedenen Alters unterschiedlich selbstbewusst mit dem Thema Erstkontakt um. So waren bundesweit Frauen in der Altersklasse 31 bis 40 am proaktivsten und im Schnitt bei jedem zweiten Erstkontakt, diejenigen, die den ersten Schritt machten.

Dicht gefolgt von Frauen im Alter zwischen 41 und 49 Jahren, die in 41 Prozent der Fälle zuerst angeschrieben haben. Single-Frauen ab 60 ließen dagegen die Männer den ersten Schritt gehen: 80 Prozent der verfassten Nachrichten stammen in dieser Alterskategorie von Männern. Im Städteranking stechen zwei Orte besonders in Sachen Erstkontakt hervor: In Dortmund (65 Prozent) und Frankfurt am Main (37 Prozent) sind die Frauen dabei besonders selbstbewusst. Auf den letzten Plätzen landen Damen aus Hamburg (24 Prozent) und Dortmund (15 Prozent)

Hier schätzen sich Singles besonders attraktiv ein

Um das Selbstbewusstsein zu bewerten, hat LemonSwan seine Nutzer in den jeweiligen Städten auch gefragt, wie attraktiv sie sich finden. Hier waren die Frauen überzeugter von sich selbst. Im Geschlechter-Vergleich sind in Frankfurt am Main die meisten Single-Frauen von sich überzeugt. Hier sagen sieben Prozent der weiblichen LemonSwan-Mitglieder, dass sie sich "extrem attraktiv" und jede Fünfte "sehr attraktiv" findet. Im Städtevergleich allgemein finden sich Hamburger Singles besonders sexy. Das Schlusslicht bildet Leipzig: Jeder vierte Mann bezeichnet sich im Hinblick auf seine Attraktivität als "normal", unter den Frauen sagen das 21 Prozent.

