【今回は日本語下です】 Hello. I'm Mayu wearing a dress in the picture. For those who knew our round-trip project recently, I want to say thank you for giving us kindly messages. I have one thing that I want everyone to know. Most of the article says "Japanese lesbian couples are holding weddings in 26 countries where same-sex marriage is leagal. " Actually, we are not going to hold weddings but we are taking wedding photos in 26 countries and regions. So, please don't send us a message like "You can use our limousine for free." lol The main purpose of this project is to reveal that there is an issue which should be solved in Japan. However, we don't want to do a demo, criticism because it's not entertaining and fun. We want to change Japanese society with humor, in a fun way. Also, I think it is the best way to solve a social issue because in Japan a demo hasn't been widely spread yet. What is underlying this fact is a phobia towards protest, objection or complaint. Through taking wedding photos, traveling the world, I believe we can make a huge impact on this world. It has been started! *** WHO WE ARE? We are a Japanese same-sex couple. "26 Times Wedding" is the name of our project. WHAT DO YOU DO? Going on a round-trip to take #weddingphotos within countries where same-sex marriage is legal. #26timeswedding #weddingphoto #travel #samesexpartner こんにちは!ドレスのマユです。 実はわたしたちの記事が海外でバズっています! イギリス、アメリカ、韓国、アルゼンチン、ウルグアイ、スペイン、等々さまざまなメディアで記事が配信されているそうです。 しかし、ウェディングフォトを撮影しに26ヶ国を巡るのであって 結婚して、結婚式を挙げるために26ヶ国を巡るんじゃないんです。 海外のメディアは「結婚する」と記事に書いていて、正しい情報と違うんですよね(泣) フランスに住んでいる人からは、結婚式まで送迎するリムジンを無料で貸してあげるから! とのDMが届きました(笑) バズっているのは嬉しいですが 事実と違う情報を流されるのはあまり嬉しくない... スーツ: @aoyama__official ドレス:@watabewedding 私たちは #同性婚 が認められた国で #ウェディングフォト を撮る #世界一周 の #旅 、その名も #26回結婚式 を2019年3月からスタートします。 #LGBT#lgbtrights#lgbtyouth#weddingphotography #samesexcouple#lgbt #lgbt #lgbtlove#loveislove