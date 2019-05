Waren wir nicht alle schon mal bis über beide Ohren verliebt? In jeder freien Minute denken wir an den Partner, bei jeder Nachricht bekommen wir Herzklopfen, bei jedem Date sind wir so aufgeregt wie nie zuvor. Ob über Tinder, ganz konventionell angesprochen oder über Bekannte – sich zu verlieben ist immer schön. Wer allerdings behauptet, die Liebe in all seinen Facetten zu kennen, der hat sich getäuscht.

Auf welcher Wolke wir schweben, wenn wir verliebt sind, ist klar. Aber weißt du auch, in welchem Land die größte Kondomfabrik steht? Wie viele Muskeln wir beim Küssen benutzen? Und feiern Pärchen die "Perlenhochzeit" eigentlich nach 30, 40 oder 50 Jahren? Unser Test verrät, wie gut du dich tatsächlich mit der Liebe auskennst.

Wie gut kennst du die Liebe? Hier im Test findest es heraus: