An dieser Stelle sinkt für euch: das Niveau. Denn manchmal braucht es für ein Thema keinen aktuellen Aufhänger. So wie auch der Sex in so manchem Porno einfach nur um des Vögelns Willen passiert - ohne dass sich drumherum allzu viel Handlung ereignet. Und genau so mühelos, wie guter Sex die Laune verbessert, genau so einfach wollen wir euch zum Lachen bringen - mit lustigen Pornotitel in der Tradition von "Gaywatch" und "Analdin".

Die gibt es wie Sand am Meer, das haben vor Jahren schon Joko & Klaas für ihre damalige Show "NeoParadise" festgestellt und deshalb Porno-Ping-Pong in der Videothek gespielt. Aber es gibt einfach zu viele Pornos im Netz und auf der ganzen Welt, und dementsprechend auch zu viele lustige Pornotitel. Wer soll da den Überblick behalten? Wir geben zu, die Recherche war beschwerlich, aber wir haben alle Hemmungen fallen lassen und die schrägsten Pornotitel EVER kommentarlos zusammengestellt. Eine komplett subjektive Auswahl: mal schräg, mal wirklich witzig, mal einfach nur dämlich.

Lustige Pornotitel: "Pulp Fickschön" und mehr

Die NEON-Top-20 der lustigsten Pornotitel:

Pulp Fickschön

Analstufe Rot

In Diana Jones

Der Name der Rosette

Ficki und die starken Männer

Sex Feet Under

Schwanz der Vampire

Die Prinzessin auf der Eichel

Akte Wixx

Bens Huren

Sauerei auf der Bounty

Dornmöschen

Fick und Fotzi

The Sperminator

Fuckeln im Sturm

Gay's Anatomy

Spiel mir das Lied vom Glied

Andere Länder, andere Titten

Darmstadt - Hier findet der Verkehr im Darm statt

und zu guter Letzt:

Porno Ralle & Popo Otto - Zwei irre Vollprolls sahnen ab