Es ist eine Realität, die wir vielleicht gern ignorieren wollen, aber trotzdem irgendwie akzeptieren müssen: Unsere Handys sind ein integraler Teil unseres Alltags geworden! Ob zur Kommunikation, zum Online-Shopping, Spiele spielen oder um den Ex-Freund zu stalken – wir verbringen große Teile des Tages damit, auf den kleinen Bildschirm in unserer Hand zu starren.

Und doch gibt es Momente, in denen das Handy in die Tasche verbannt gehört – ein romantisches Dinner-Date mit dem Partner oder der Partnerin würde beispielsweise zwingend in diese Kategorie gehören. Ein junger Mann aus China schien da anderer Meinung zu sein, was ihn teuer zu stehen kam.

Vielleicht war die Reaktion ein wenig überzogen – aber irgendwie verständlich.

Ein Video, das sich zur Zeit im Internet verbreitet, zeigt, wie eine junge Frau – ganz offensichtlich aufgebracht – vor ihrem Begleiter am Tisch steht. Er isst mit einer Hand, in der anderen hält er sein Handy. Laut der chinesischen Nachrichtenseite "Sina News" handelt es sich bei dem Restaurant um ein Etablissement in Chongqing im Südwesten Chinas. Nach einer kurzen Diskussion reißt sie ihm das Handy aus der Hand und wirft es wütend in einen der brodelnden Töpfe auf dem Tisch. Dann stürmt sie aus dem Restaurant.

Der Mann bleibt irritiert zurück, versucht mit Hilfe einer Kellnerin, das geliebte Mobiltelefon aus dem Sog der Soße zu befreien. Es gelingt, doch die Hoffnung auf Rettung sinkt bei Anblick des gekochten Geräts. Und während die Reaktion der Frau vielleicht ein klitzekleines bisschen überzogen wirkt, kann man es ihr irgendwie auch nicht so richtig verübeln. Wer weiß, was sie ihm gerade erzählt hat!? "Du Schatz, ich bin heute gefeuert worden und jetzt kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen und die einzige Wohnung, die ich mir noch leisten kann, ist voll von Schimmel." *Biep, buup, biep, biep, buup* "OH MEIN GOTT! DER TIERARZT HAT VORHIN ANGERUFEN! MITZI WIRD WIEDER GESUND!" *Scrollt durch Instagram-Memes* "Meine Eltern wollen sich scheiden lassen …" *Ihr versteht, worauf wir hinauswollen.*

Und die Moral von der Geschicht'? Permanent Handy am Tisch gehört sich nicht!