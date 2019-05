Stellt euch vor, ihr könntet dem zukünftigen Partner eures Ex-Partners etwas sagen – was würde das sein? Bei vielen wäre vermutlich die Versuchung groß, einen negativen Ratschlag geben. Also vielleicht: "Lauf so schnell du kannst!" Allerdings kommt Verbitterung selten gut an. Was dann? Vielleicht macht ihr es einfach wie die Ex-Freundin von Jacob Amira Brown: Sie hat eine Notiz "an die nächste Freundin" geschrieben.

Darin fasste sie in insgesamt 23 Stichpunkten zusammen, was ihren Ex-Freund ausmacht, welche Vorlieben er hat, worauf man als seine Freundin achten sollte, worüber er sich freut und von wem er Fan ist. Mit anderen Worten: Sie schrieb eine Anleitung für seine zukünftige Freundin. Der junge US-Amerikaner aus Kalifornien war davon so begeistert, dass er die Notiz vor wenigen Tagen auf Twitter veröffentlichte. Dazu schrieb er: "Meine Ex-Freundin hat das für mich geschrieben – und es ist buchstäblich das Beste, was ich je in meinem Leben bekommen habe."

Twitter hat gemischte Gefühle über die Notiz

Wer seine Ex ist, verriet er nicht. Dafür sagt die dreiseitige iPhone-Notiz umso mehr über ihn aus. Demnach schläft Brown nachts gerne mit Klimaanlage. Der Tipp seiner Ex ist deshalb: "Deck dich besser zu, es ist nämlich verdammt kalt." Sein Lieblingsbasektballspieler sei LeBron James, sein Lieblingseis Chocolate Chip, rot ist seine Lieblingsfarbe und Corana das Bier, welches er am liebsten trinke. Außerdem solle sich Browns zukünftige Freundin ganz genau merken, wie sein zweiter Name geschrieben werde. "Er wird dich das nämlich fragen, vertrau mir", heißt es.

Die Netzgemeinde kommentiert die Notiz-Liste mit gemischten Gefühlen. Einige vermuten, dass der junge Mann sie selbst verfasst habe. Andere werfen ihm vor, nicht eigenständig zu sein: "Hat deine Ex-Freundin die Notiz-Liste geschrieben oder deine ehemalige Babysitterin", schreibt ein Nutzer hämisch. Wiederum andere finden die Notiz "extrem bizarr". Es gibt auch User, die Brown darauf hinwiesen, dass die 23 Stichpunkte zeigen, wie sehr seine Ex ihn geliebt habe.