Ja, wir wissen, dass die Online-Plattform Reddit anonym ist. Ja, wir wissen auch, dass da manchmal Leute Quatsch erzählen. Aber diese Geschichte ist SO verrückt, dass man sie sich beinahe nicht ausdenken kann. So will ein Mann per Gentest für zu Hause festgestellt haben, dass seine Freundin in Wahrheit seine Halbschwester ist.

Er schreibt: "Meine Freundin (die ich hier mal Sarah nennen werde) und ich sind seit etwas über einem Jahr zusammen und es läuft super! Wir kommen zufällig aus der gleichen Stadt, lernten uns aber in der Uni kennen." Zum vergangenen Weihnachtsfest habe seine Freundin ihm und sich selbst jeweils eines der in letzter Zeit sehr beliebt gewordenen Gentest-Sets für zu Hause geschenkt: "Die Sache ist die: Wir wurden beide durch Samenspende gezeugt. […] Ich glaube, wir hatten irgendwie darauf gehofft, durch den Service unsere leiblichen Väter zu finden."

"27 Prozent geteilte DNA: Halbschwester"

Wenig später seien die Ergebnisse des Tests beim Paar eingetrudelt: "Sarah kam vorbei, um das Wochenende bei mir zu verbringen und wir durchforsteten auf unseren Laptops unsere Ergebnisse. Wir verglichen unsere Herkunft und Gesundheitsdaten und alles schien normal. Ich fand sogar heraus, dass ich zu zwei Prozent amerikanischer Ureinwohner bin. Alles war gut, bis wir bei der 'DNA Verwandtschaft'-Sektion ankamen." Sarah habe seine Hand gehalten, während er die Datei öffnete und "Ich hoffe, dass wir beide unsere Väter finden" gesagt. "Auf einmal sah ich oben auf dem Bildschirm Sarahs Namen: '27 Prozent geteilte DNA: Halbschwester.' Sarah lachte und sagte, ich sollte aufhören, sie zu verarschen." Er habe nicht einmal auf sie reagieren können, nur fassungslos auf seinen Bildschirm gestarrt.

"Dann schnappte ich mir ihren Laptop", schreibt er, "und öffnete ihre 'DNA-Verwandschaft'. Wir sahen es gleichzeitig. Ganz oben stand mein Name. '27 Prozent geteilte DNA: Halbbruder.' Das war der Moment, in dem mein Hirn einen Kurzschluss hatte. ICH HABE DIE GANZE ZEIT MIT MEINER HALBSCHWESTER GESCHLAFEN. WAS ZUR HÖLLE." Ja, doch, das trifft es ganz gut.

Danach sei er zunächst in eine Art Schockstarre verfallen, schreibt der Reddit-User, der sich AccidentalXIncest nennt. "Es sieht ganz danach aus, als hätten unsere Mütter Samenspenden vom gleichen Mann bekommen. Die Tatsache, dass wir aus dem gleichen Ort kommen, macht das schon wahrscheinlicher, aber es ist trotzdem ein unfassbarer Zufall."

Reddit-Community schlägt weitere Tests vor

Er sei traumatisiert, erinnere sich immer wieder daran, wie sehr er seine Freundin lieben würde und im gleichen Moment dann daran, dass ihre gesamte Beziehung inzestuös war: "Ich fühle mich eklig in meiner eigenen Haut." Einige Stunden nach der Erkenntnis habe seine Freundin seine Wohnung verlassen. Die beiden hätten zunächst keinen Kontakt gehabt, hätten jetzt aber vor, gemeinsam in ihre Heimatstadt zu fahren und mit ihren Familien zu sprechen, um irgendwie damit zurechtzukommen.

Die Reddit-Community gibt ihr Bestes, um den jungen Mann zu unterstützen, schlägt vor, weitere Tests machen zu lassen, bevor die beiden irgendwelche lebensverändernden Entscheidungen fällen. Klingt nach einer sinnvollen Idee! Übrigens: Einen angeblichen Beweis für seine Geschichte liefert der Reddit-User hier auch.