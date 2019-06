Stell dir vor, du bist frisch verliebt und stellst deinen neuen Freund deiner besten Freundin vor, nur um unter betretenem Gedruckse gesagt zu bekommen, dass die beiden sich bereits kennen – näher, falls du verstehst, was ich meine. Das wäre ziemlich unangenehm, oder? Du müsstest irgendwie überdenken, ob das mit euch was werden kann, wenn du weißt, dass du ihr nie von seinen Moves in den Laken erzählen kannst, weil sie die schon alle kennt, oder?

Okay, jetzt stell dir vor, dass dir das gleiche passiert – aber mit deiner Mutter.

Reddit: Wie ein One Night Stand dazu führte, dass sich ein User von seiner neuen Freundin trennen musste

Genau das beschreibt ein Reddit-User, der unter dem Namen LoveNonRefundable postet. Und während man Beiträge auf der anonymen Foren-Seite immer mit einer Prise kritischem Salz nehmen muss, ist diese hier zu gut, um sie nicht zu teilen. Im Kanal "Liebes Reddit, heute habe ich verkackt" erzählt er, wie ein One-Night-Stand dazu führte, dass er sich nach nur wenigen Wochen wieder von seiner neuen Freundin trennen musste.

Er lebe in einer relativ großen Stadt, schreibt er, allerdings gebe es nur drei gute Clubs, weshalb es nicht unüblich sei, an Feierabenden immer wieder den gleichen Fremden zu begegnen. Vor ein paar Monaten habe er an einem Abend mit Freunden eine Frau kennengelernt. Sie hätten Nummern ausgetauscht und ein wenig geschrieben, doch zunächst sei nichts weiter passiert. "Eine Woche später, treffe ich sie wieder und wir unterhalten uns länger. Wir entschieden, etwas trinken zu gehen und am Ende des Abends landeten wir bei ihr zu Hause."

Er habe sie auf etwa 40 geschätzt, sei selber 21: "Ich wusste, dass sie um einiges älter war, als jede Frau, mit der ich zuvor geschlafen hatte […], aber sie sah gut aus und ich dachte, vielleicht kann ich ja noch ein paar Sachen lernen. Alles, was ich gelernt habe, ist wie man noch effizienter bereut."

Denn ein paar Wochen später, der Abend mit der Frau ist lang vergangen und vergessen, habe er eine junge Frau auf Tinder kennengelernt: "Wir verstanden uns super und nach ein paar tollen Dates lud sie mich zu sich nach Hause ein." Während sie die Straße entlang liefen, sei ihm aufgefallen, dass es die gleiche war, in der auch sein One-Night-Stand stattfand. "Mein Herz rutschte mir in die Hose, als ich sah, wie sich dieses wundervolle Mädchen zu mir umdrehte, und 'Hier wohne ich!' sagte, während sie auf die gleiche Tür zeigte, durch die ich vor nicht allzu langer Zeit gegangen war." Das sei auch der Moment gewesen, in dem ihm die Ähnlichkeit zwischen den beiden Frauen wie Schuppen von den Augen gefallen sei.

"Alles, was ich weiß, ist, dass ich verkackt habe"

"In einem letzten verzweifelten Griff nach extrem dünnen Strohhalmen fragte ich, wie lange sie schon in dem Haus wohne. 'Schon fast mein ganzes Leben lang. Nur meine Eltern, meine kleine Schwester und der Hund', antwortete sie."

Er habe gewusst, dass er ihr die Wahrheit sagen muss. "Sie war schockiert. Spätestens als sie realisierte, dass ich keine Witze machte, weil ich den Namen ihrer Mutter kannte. Von unseren Dates wusste ich, dass sie einen kühlen Kopf bewahren kann, weshalb sie mich nicht angriff, sondern einigermaßen verständnisvoll war. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht mehr wiedersehen können, aber ich mochte sie wirklich, was bei mir nicht so oft vorkommt, weshalb das wirklich scheiße ist."

Sie habe nichts weiter zur Ehe ihrer Eltern gesagt und er habe nicht fragen wollen. "Ich weiß auch nicht, wieso das Haus vor ein paar Monaten leer war. Alles, was ich weiß, ist, dass ich verkackt habe."

Während die anderen Reddit-User Sympathie zeigen, können sie sich verständlicherweise den einen oder anderen Witz nicht verkneifen, so schreibt a_cool_username_: "So fängt jedes Video auf Pornhub an." Ein anderer User stellt die Frage, die uns vermutlich allen heimlich im Kopf herumkreist: ob LoveNonRefundable und seine neue Freundin denn zu diesem Zeitpunkt auch schon… geschnackselt hätten? Der unglücklich Verliebte antwortet: "Jep."

Quelle: Reddit