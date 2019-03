Reddit-Nutzer verraten, wann ihre letzten Beziehungen gekippt sind

Am Anfang einer Beziehung ist noch alles perfekt. Die Liebe ist frisch. Keiner möchte auch nur eine Sekunde ohne den anderen verbringen. Man will alles über die andere Person wissen, verbringt schöne Abende miteinander, geht schick Essen, macht sich schöne Geschenke und viele Komplimente. Doch irgendwann ist diese Phase des Frischverliebtseins vorbei.

Auf einmal ist nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen. Man hat Meinungsverschiedenheit, gerät öfter aneinander, regt sich über die Angewohnheiten des anderen auf und stellt sich vielleicht auch die Frage: Ist das wirklich das, was ich mir für mein Leben vorstelle? Die Antwort kann einen Wendepunkt darstellen. Diesen Punkt in einer Beziehung haben nun einige Reddit-Nutzer in einem Thread verraten: "Was war der Wendepunkt in eurer letzten Beziehung?".

Reddit: Er habe ihr gedroht, sich umzubringen

Für einen Nutzer reichte eine Lügengeschichte aus, um zu merken: Diese Frau ist nicht die Richtige. "Sie erzählte mir, wie sie mich vor meinen Freunden verteidigen musste, nachdem ich bei einem gemeinsamen TV-Abend nicht dabei sein konnte, weil ich arbeiten musste. Meine Freunde sagten mir, dass das nicht stimmte. Stattdessen hat sie die ganze Zeit über mich hergezogen." Deshalb habe er mit ihr Schluss gemacht.

Der Wendepunkt in der Beziehung der Reddit-Userin CinnamonSong ist dazu im Vergleich etwas krasser. Ihr damaliger Freund sei für fünf Tage beruflich unterwegs gewesen – und habe in dieser Zeit jede ihrer Nachrichten ignoriert, bis sie ihm schrieb, dass sie ihn verlassen werde. Daraufhin habe er ihr – "wie immer" – damit gedroht, dass er sich umbringe, wenn sie das tue. Das sei ihr dieses Mal allerdings egal gewesen. "Ich sagte 'okay', blockierte ihn und schickte einen Krankenwagen zu seinem Haus. Als der Krankenwagen dort ankam, schickte mir einer seiner Freunde ganz viele Nachrichten, warum ich ihm das antun würden ..?", so CinnamonSong. Später habe sie dann herausgefunden, dass er mit der Sanitäterin rumgemacht habe. Ihre Entscheidung war also anscheinend alles andere als falsch.

Aber es gab auch gute Wendepunkte. builditjames75 hatte so einem Moment, in dem ihm bei seiner Freundin bewusst wurde: Das ist die Frau, mit der ich bis an mein Lebensende zusammen sein will. "Sie fuhr vier Stunden, um mich im Krankenhaus zu treffen, wo meine Mutter im Sterben lag. Wir waren noch nicht lange zusammen. Aber ich fühlte mich so wohl mit einem Menschen wie noch nie zuvor." Tatsächlich habe er sie ein Jahr später geheiratet.