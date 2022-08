Sex ist heutzutage absolut kein Tabuthema mehr und wer offen und ehrlich mit dem Thema umgeht, der probiert gerne etwas Neues aus. Ob als Paar oder als Single, wir zeigen dir sieben beliebte Sexspielzeuge, die für mehr Spaß im Bett sorgen können.

Sex gehört zum Leben dazu und macht Spaß. Es gibt keinen Grund Sexualität zu tabuisieren. Im Gegenteil, wer offen ist, der wird mit neuen Abenteuern belohnt. Hast du Lust etwas Neues auszuprobieren? Dann solltest du dir diese beliebten Sexspielzeuge anschauen.

1. Beliebtes Sexspielzeug

Affiliate Link -45% Bei Amazon: Satisfyer Pro 2 Next Generation, Stiftung Warentest 1,6 (GUT) Jetzt shoppen 32,86 € 59,95 €

Der Satisfyer Pro 2 Next Generation gehört zu den beliebtesten Sexspielzeugen und ist auf Amazon der Besteller Nummer Eins. Das Modell ist wasserdicht, deswegen spricht nichts dagegen, ihn auch mit in die Dusche oder Badewanne zu nehmen.

Elf Stufen

Für Singles und Paare

2. "Rabbit", bekannt aus "Sex and the City"

Erinnerst du dich noch an die "Sex and the City"-Folge, in der Charlotte sich nicht mehr von ihrem Vibrator "Rabbit" trennen konnte? Erst als ihre Freundinnen intervenierten, ließ sie sich wieder außerhalb des Schlafzimmers blicken. Du willst das bekannt Sexspielzeug auch ausprobieren? Das Modell "Rabbit" haben wir online gefunden, allerdings ziert den Vibrator kein Hase mehr, sondern ein Schmetterling.

36 Stufen

Für Singles und Paare

3. Ideal für Paare



Es soll sogar Paare geben, die dieses Gadget unterwegs verwenden: Der Partner bekommt die Fernbedienung in die Hand und sorgt für Überraschungen — zum Beispiel beim gemeinsamen Kinobesuch. Der Vibrator kann auch beim Sex eingesetzt werden und beide Partner zusätzlich stimulieren.

Zehn Stufen

Für Paare

4. Naturechter Dildo-Vibrator

Du magst lieber realistisch aussehendes Sexspielzeug? Dann könnte dieser Dildo etwas für dich sein. Wer die Hände frei haben möchte, kann das Spielzeug mit dem eingebauten Saugfuß befestigen.

Sieben Stufen

Für Singles und Paare

Sexspielzeug kann neuen Schwung ins Bett bringen © IPGGutenbergUKLtd / Getty Images

5. Bondage für Anfänger

"Fifty Shades of Grey" hat ein Millionenpublikum in die Kinos gelockt. Wer sich den Nervenkitzel nach Hause holen will, der sollte es mit diesem Bondage-Einsteiger-Set versuchen. Neben Fuß- und Handfesseln gibt es eine Lederpeitsche, Nippelklemmen und mehr. Christian Grey gefällt das.

13 Teile

Für Paare

6. Liebeskugeln für den Alltag

Diese Liebeskugeln sind nicht nur ein Sexspielzeug, sondern auch ein gutes Training für die Beckenbodenmuskulatur. Mit ihrem Gewicht leichten Gewicht eignen sich die stimulierenden Kugeln gut für Anfänger. Frauen können mit ihnen ihren Intimbereich für stärkere Orgasmen während des Sex sensibilisieren.

Kugeln rotieren und schwingen bei Bewegung

Für Singles und Paare

7. Masturbator für Männer

Männer sind in Sachen Sexspielzeug mindestens genauso neugierig, denn nach "Sexspielzeug für Männer" wird bei Google oft gesucht. Ganz klar, dass eine passende Empfehlung in dieser Liste nicht fehlen darf. Besonders beliebt und bei den Amazon Bestsellern dabei, ist dieser Masturbator für Männer.

Natürliches Design

Für Singles

Das könnte dich auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.