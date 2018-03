Bei Orgasmen spielen viele Faktoren zusammen, einen groben Überblick liefern vier Bereiche:

Meine Kultur – Mit welchen Ansichten über Sex und Orgasmen bin ich groß geworden?

Frauen, die in Gesellschaften leben, die weibliche Lust schätzen, haben in der Regel mehr Orgasmen als Frauen, in Gesellschaften, die das Konzept nicht kennen.

Eine solche Kultur sind zum Beispiel die Arapesh in Papua Neu Guinea. Hier gibt es kein Wort für weiblichen Orgasmus und Frauen gelten dort als anorgasmisch.





Meine Psyche – Was bedeutet es, für mich einen Orgasmus zu haben?

Ein Beispiel: Der innere Druck zum Orgasmus kommen zu wollen, kann ihn verhindern. Eine Umfrage unter Tausenden Frauen ergab, dass der Gedanke einen Orgasmus erreichen zu müsssen für sie der größte Lustkiller war. Erst als sie Sex als eine Reise ohne Ziel ansahen, erlebten sie Höhepunkte. Quelle: https://www.omgyes.com/de/members/framing









Meine Beziehungen – Wie fühle ich mich mit meiner Lust bei meinem Partner?

Beispiel: Kommunikation ist ein Schlüssel auf dieser Ebene: Studien zeigen, dass schon eine kleine Änderung in der Kommunikation das Lustempfinden steigern kann. Humor kann dabei Schlüssel sein und das Wissen über den eigenen Körper.

Frauen, die mit ihrem Partner über Sex sprechen, erleben deutlich mehr Orgasmen.





Mein Körper: Wie genau kenne ich mich?

Unser Körper ist unser Instrument, mit dem wir unsere Lust orchestrieren. Und dazu gehört jeder Zentimeter vom Ohrläppchen bis zum kleinen Zeh.





Einen Teil, den wir ohne die Wissenschaft weniger genau betrachten können, ist unser Schoß.

Was passiert dort, wenn wir Sex haben und zum Orgasmus kommen? (Nach: "Die sexuelle Reaktion". Masters und Johnson)





Phase 1 Erregung

Die Vagina wird länger. Die Schamlippen und Schwellkörper in der Vagina und Klitoris füllen sich mit Blut. Die Gebärmutter wird größer und gleitet von der Harnblase weg. Die Vagina wird feucht.

Phase 2 Plateau

die Klitorisspitze zieht sich zurück. Das Gewebe am äußeren Drittel der Vagina schwillt weiter an.

Phase 3 Orgasmus oder viele Orgasmen

Die Vagina und die Gebärmutter beginnen zu kontrahieren, ebenso wie die Muskeln im Anus.





In unserem Körper werden beim Höhepunkt dieser Party eine Vielzahl Glückshormone ausgeschüttet, die uns in einen tranceartigen Rausch versetzen:

Endorphine reduzieren unser Schmerzempfinden.

Wir fluten uns mit Dopamin – einem Hormon mit Suchtpotential. Es wird auch ausgeschüttet wenn wir Koffein, Nikotin oder Kokain zu uns nehmen.

Wir baden in einem Oxytocin-Meer, Frauen stärker als Männer. Forscher vermuten, dass es uns ruhiger und anderen Personen näher fühlen lässt.

Dass wir uns nach dem Orgasmus satt und befriedigt fühlen, könnte vom Prolaktin stammen.

Das schütten wir stärker nach Sex mit einem Partner aus.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051105001110