Ich glaube, ich habe etwas begriffen. Es geht um unabhängige, freiheitsliebende und vor allem glückliche Single-Männer in meinem Umfeld. Zugegeben: Das sind oft auch Männer, die nicht mit mir zusammen sein wollten. Es ist nicht nur so, dass dieser Umstand offensichtlich meinem Ego zusetzt. Ich kann es durchaus akzeptieren, dass sich jemand nicht unsterblich in mich verliebt hat, vor allem, wenn offen und ehrlich damit umgegangen wurde. Aber: Nach jedem Korb finde ich mich in der gleichen Situation wieder. In einer Art Tal der Ablehnung.

Ich erwische mich dabei, zu vergleichen: Wieso sind diese Männer so vorfreudig, glücklich, frei? Sie füllen ihr Leben mit Zielen und Träumen, mit Hoffnung und ganz banal gesprochen: mit Reisen, Karrieremöglichkeiten, Bekanntschaften und der Ruhe, die von einem auf der Couch gelesenen Buch ausgeht. Und machen sich dabei völlig unabhängig von allen um sie herum. Diese Typen wollten keine Beziehung. Wirklich nicht. Und zwar nicht aus Angst vor Liebe oder so – auch wenn wir die vielleicht alle ein bisschen haben.

Kennen Männer diese Einsamkeit nicht?

Meine Niedergeschlagenheit scheint also einen Grund zu haben: Ich fühle mich ihnen unterlegen. Im Vergleich schwach. Gelähmt davon, in meiner Einsamkeit eine gewisse Leere zu empfinden, die sie nicht zu kennen scheinen.

Ich glaube, meine Einsamkeit rührt von einer Lücke, die nach meiner Trennung entstanden ist. Da war eine klaffende Wunde und es war völlig in Ordnung, diese Schmerzen zu fühlen, gerade, wenn man bemerkte, dass die Lücke nicht ohne weiteres wieder zu schließen war.

Aber: Zu leiden, weil man einen Menschen verloren hat, war in Ordnung. Nicht in Ordnung war, sich leer zu fühlen, weil man alleine war. Dass der Trennungsschmerz Zeit brauchen würde – geschenkt. Nur empfand ich, gerade als Frau, hohen Druck, schnell wieder "jemanden zu finden". Irgendwie lebte mir die Welt vor, dass ich sonst nicht komplett wäre. Kein Wunder also, dass ich mich unvollständig, dysfunktional fühlte. Selbst meine Eltern hatten das Bild im Kopf, dass als Single kein vollwertiges Leben möglich sein konnte. Indoktriniert und gefoltert von dieser Annahme, die ich seit Kindheitstagen von meiner Familie, aus Filmen und Büchern kannte, kam ich mir wertlos vor.

Wer dieses Gefühl so nicht zu kennen scheint, sind die besagten Single-Männer in meinem Leben. Bei ihnen kann ich mir, im Gegensatz zu meinen (inzwischen nur noch wenigen) Single-Freundinnen, abschauen, wie befreiend ein Leben als Single sein kann.

Erlauben wir uns einfach nicht, alleine glücklich zu sein?

Von Männern und Frauen in Beziehungen höre ich oft den Ratschlag, die "Zeit allein" zu genießen. Von Single-Frauen höre ich diesen Ratschlag selten. Von Single-Männern höre ich ihn ohne Ausnahme. Die Gesellschaft hat es Männern anscheinend besser beigebracht, die Freiheit und Unabhängigkeit in einer Lebensphase ohne Beziehung zu füllen. Diese Erkenntnis kam vor ein paar Wochen – in Form einer Frau. 36 Jahre alt. Single seit zehn Jahren. Ihr Worte lösten einen Aha-Effekt in mir aus: "Single-Sein bringt eine Offenheit mit sich, die wir uns oft nicht erlauben, zu genießen, weil uns beigebracht wurde, dass 'offen' auch 'leer' bedeutet. Aber ich bin nicht leer und du auch nicht", sagte sie.

Single-Sein bietet meiner lebensgestalterischen Freiheit mehr Möglichkeiten, als ich zulasse. Immer fühle ich mich unter Zwang, Menschen kennenzulernen, es mit jemandem "zu versuchen", "jemanden zu finden". Das ist anstrengend und hat am Ende wenig mit mir als Person zu tun. So kann ich nicht tun, was ich will, sondern reagiere auf den sozialen Druck, mein Glück doch nun endlich MIT JEMANDEM zu finden. Und dann ist man ja bekanntermaßen für immer glücklich.

Ich will diese Offenheit fühlen, die meine männlichen Single-Freunde so erfüllt. Übrigens möchte ich nicht behaupten, dass Frauen diese Offenheit und dieses Glück als Single nicht fühlen können. Ich glaube nur, dass wir einen erschwerten Zugang dazu haben. Frauen werden oft bemitleidet, wenn sie keinen Partner haben. Männer werden für diese Unabhängigkeit immer noch viel öfter gefeiert. Und von diesem Gedankengang müssen wir weg.

Ich bin hoffnungsloser Romantiker. Und werde das vermutlich auch immer bleiben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch alleine glücklich sein darf. Ganz ohne eine Leere zu fühlen.