Reddit-User "ho_riene", der nach eigenen Angaben als Putzkraft in Flugzeugen arbeitet, dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er im Februar 2018 eine Kotztüte aus der Rückenlehne eines Flugzeugs zog. Eine Studentin hatte ihren zweieinhalbstündigen Flug von Miami nach Washington D.C. genutzt, um dem besten Freund ihre Liebe zu gestehen. Auf Vorder- und Rückseite brachte die ratlose US-Amerikanerin, die den Brief mit "Andrea" unterschrieb, ihre romantischen Gedanken zu Papier. "Ich habe das Ticket gestern Nacht um vier Uhr gekauft, weil ich in meinen besten Freund verliebt bin", schreibt sie auf dem Zettel. Sie hoffe darauf, ihn am Flughafen in Washington D.C. zu treffen, denn er sei auf dem Weg von Boston nach New Orleans und mache dort einen Zwischenstopp, teilt Andrea den Lesern ihres Kotztütenbriefes mit.

Liebesbrief auf Kotztüte: "Das ist meine letzte Chance"

"Ich hoffe, die Sache ist gut für dich ausgegangen", postete ho_riene über dem abfotografierten Fundstück, das in dem Onlineforum Reddit für große "Anteilnahme" sorgte. Und das aus gutem Grund: Denn nur vier Tage nachdem sie den Brief geschrieben hatte, plante Andrea für ein Auslandssemester nach Australien zu fliegen. "Das ist meine letzte Chance, denn ich werde ihn dann fünf Monate nicht sehen", so die offenbar schwer verliebte und verzweifelte Autorin. Dass sie sich auf diese ungewöhnliche Art "auskotzt", kommentierte sie nüchtern: "Mir ist langweilig und das W-LAN funktioniert nicht. Außerdem bin ich ziemlich nervös und brauchte ein Ventil zum Dampf ablassen." Das Ventil befand sich direkt vor ihren Beinen – eine Kotztüte in der Rückenlehne des Vordersitzes.

Sie hoffe, schreibt Andrea auf der Rückseite der Papiertüte, dass sie den Leser mit ihrem Brief ein wenig unterhalten habe. "Tu mir einen Gefallen, mach heute noch etwas Verrücktes". Ein kleines Herz und ihren Namen quetscht sie in die letzte freie Ecke der Kotztüte. Ob sie das Herz ihres besten Freundes erobern konnte und ob die Verfasserin des Briefes wirklich Andrea heißt, ist nicht bekannt. Auch ist unklar, warum Reddit-User "ho_riene" den kuriosen Brief erst jetzt im Internet veröffentlichte.

