Es gibt diese Momente, in denen wir schon erahnen: das hier wird sich einbrennen, uns verfolgen oder zumindest nicht mehr loslassen. Wenn beispielsweise klar wird, dass der Partner sich gerade von mir trennt und dass es das jetzt war. Und dann fallen diese Sätze, die mit einer gewissen Hilflosigkeit versuchen, irgendetwas an der Situation zu retten oder zu erklären. Aber Scheiße bleibt auch schön verpackt Scheiße. Und so wiegen diese Worte zum Schluss manchmal mehr, als jedes liebe Wort, das während der vermeintlich glücklichen Beziehungszeit gesprochen wurde. Und leider brennen sich genau diese Sätze auch oft besonders ein und hinterlassen Spuren der Verwüstung.

Sätze, die sich negativ ins Gedächtnis eingebrannt haben

Da jeder diese Sätze kennt, sind die sozialen Netzwerke der perfekte Ort, um sie einmal zusammenzutragen. So hat Twitter-Nutzerin "Die_Liser" gefragt: "Was war ein Satz, den euer/eure Ex zu euch gesagt hat, der sich negativ in euer Gedächtnis gebrannt hat?" Bei ihr seien es die Worte: "I cross that bridge when I get there", gewesen. Ihre Beziehung sei die Brücke gewesen, er sei nie darüber gegangen und mittlerweile verheiratet. Und, so "Die_Liser": "Ich hasse ihn bis heute."

Hunderte Menschen tummelten sich unter dem Tweet und teilten ihre bitteren Erinnerungen an Ex-Partner*innen in einem Satz:

Vorwürfe, die mehr auf den Charakter des Absenders schließen lassen, als dass sie tatsächlich etwas über den Empfänger aussagen:

„Du bist eine Eisprinzessin. Du warst so schon immer. Kalt und gefühllos.“ Nach der Trennung, nachdem ich mit ganz viel krankem Familienshit gedealt und Carearbeit ohne Ende geleistet habe. — still not loving germany-Freundin. (@zuckerstrassen) March 11, 2019

"du konntest dich nur dank mir so entwickeln. wer du jetzt bist hast du mir zu verdanken." — mino (@miriamino) March 11, 2019

Die Klassiker:

"Ich schätze deine Freundschaft viel zu sehr, um sie durch eine Beziehung zu gefährden. Du bist die perfekte beste Freundin." (Nach 5 Monaten Beziehung)



"Wenn meine Eltern mitkriegen, dass ich mir dir zusammen bin, enterben die mich." (Aber als Bekanntschaft ok.) — Nina (@Sygins_Heritage) March 11, 2019

Ein Klassiker: „Du bist als guter Freund total super“. ...Hat mich in verschiedenen Variationen in großem Stil durch meine Teenager-Jahre verfolgt. — Das Laplantulus (@laplantulus) March 11, 2019

Wir wissen doch beide, dass dies nicht DIE Beziehung ist. Irgendwann werden wir uns trennen.



Nach, ich glaube, einem halben Jahr Beziehung. Ich bin noch 2 Jahre geblieben...

Hat bei mir den Hintergedanken gepflanzt, dass jede Beziehung ein Ablaufdatum hat. — Kaddi (@kathey983) March 11, 2019

Psychoterror während der Beziehung

Doch auch schon während einer Beziehung kann böses Blut fließen. Oft markieren bestimmte Sätze, die den anderen verletzen, dann den Anfang vom Ende. Und wenn man zurückdenkt, bleibt von der Beziehung selbst auch nicht viel mehr übrig als dieser eine Satz, der sich negativ ins Gedächtnis eingebrannt hat.

Twitter-Nutzer teilten unter anderem Beleidigungen, die sich auf das Aussehen des Partners beziehen:

“Vom Kopf her bist du eine Traumfrau, aber der Körper geht gar nicht.“ — Bürorebellin. (@hasshase1) March 12, 2019

"Findest du mich eigentlich noch attraktiv?"



"Du bist ja eher ein Charaktermensch."



Bin bis heute ohne Worte. — Tom Ahøi (@Tom_Meadows2) March 12, 2019

Doch nicht nur das Aussehen, auch die Persönlichkeit wurde angegriffen:

Also "Du bist nicht genug." Und "Wenn ich wollte könnte ich dich zerstören!" tun beide immer noch sehr weh! Frage mich echt, wieso ich immer noch so an diesem Menschen hänge... 😔 — Sunny (@Sunny_dale_) March 11, 2019

"Sogar zu dumm zum Scheiben wischen" während ich versucht habe an der Tankstelle mit einem uralten, zerfetzten Wischer (mit Grindwasser) die Windschutzscheibe zu reinigen. Wusste damals noch nicht, dass das ein Vorgeschmack für vieles andere sein würde. — EJ🌐 (@NakedTrust) March 11, 2019

Und auch ein trauriger Klassiker, der nachhallt: Wenn sich der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin androht, etwas anzutun.