Dass Menschen, die ihren Partner selber betrügen, häufig die eifersüchtigsten sind, hat man ja schon öfter gehört. Aber was ein Typ nun mit seiner (Ex-)Freundin gemacht haben soll, geht 37.000 Schritte weiter, als "nur" ein bisschen Eifersucht.

Twitter-Userin Zoe Scholefield teilte den Screenshot einer Nachricht auf Twitter, den ihr Ex-Freund ihr geschickt haben soll. Dazu schrieb sie: "Lustig, dass mein Ex mir solche Sachen geschrieben hat und dann die Dreistigkeit besitzt, mich zu betrügen." In der Nachricht ist eine Liste von Regeln zu sehen, die Zoe anscheinend befolgen sollte, wenn sie mit ihren Freundinnen feiern ging:

1. Tanze nicht wie eine Schlampe

2. Trink nicht zu viel

3. Keine Jungs und wenn irgendjemand kommt, um mit dir zu reden, sag ihm, dass du einen Freund hast

4. Achte immer auf deinen Drink, damit niemand etwas reintun kann

5. Bleib bei deinen Freundinnen [XXX] und [XXX], aber nicht [XXX] und vor allem nicht [XXX]

6. Niemand außer euch Vier in deinem Zimmer. Außer [XXX], aber er darf nicht da übernachten

7. Du kannst nicht in das Zimmer von irgendjemand anderem gehen

8. Du erzählst mir alles, was passiert und bereitest dich darauf vor, Geschichten zu erklären

9. Schick mir immer Fotos von deinen Outfits – von vorne und von hinten –, damit ich entscheiden kann, ob du das tragen kannst oder nicht

10. Schreib mir auch wenn ich schlafe, damit ich die Nachricht morgens sehen kann

11. Wenn du Zeit hast, ruf mich an, aber sag mir vorher Bescheid

12. Wenn möglich, will ich ein Video deines Zimmers, bevor du einschläfst, um zu beweisen, dass niemand anderes dort ist und du jetzt schlafen gehst

Hört ihr dieses schabende Geräusch? Amor kratzt sich gerade irgendwo die Augen aus. Abgesehen von Punkt Vier ist diese ganze Liste eine einzige Farce. Und selbst Punkt Vier steht da vermutlich nicht, weil er sich ernsthafte Sorgen um sie gemacht hat, sondern weil er nicht wollte, dass irgendjemand anders seine Freundin anfasst.

Twitter-Community schickt Zoe Zuspruch

In den Kommentaren tummeln sich Userinnen und User, die schon ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. So schreibt eine Frau: "Das war 18 Jahre lang meine Ehe. Sie überzeugen dich langsam davon, dass sie es ja nur tun, weil sie dich lieben. Bin meiner persönlichen Hölle vor drei Jahren endlich entkommen und habe realisiert, wie absolut verrückt das alles war. Arbeite jetzt langsam an meiner posttraumatischen Belastungsstörung und meinen Ängsten."

Eine andere Userin gratuliert Zoe dazu, der Beziehung rechtzeitig entkommen zu sein: "Emotionale und verbale Misshandlungen können sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht schwerwiegende Auswirkungen haben, die mit denen von körperlicher Misshandlung zu vergleichen sind. Das beinhaltet auch Beleidigung und den Versuch, dich zu isolieren und zu kontrollieren. Häusliche Gewalt, Babe, du bist nochmal glimpflich davongekommen."

Und User Ashles hat eine wichtige Nachricht für die Community: "Ich weiß nicht, wer das hören muss, aber wenn dein Partner nur eins dieser Dinge von dir einfordert, solltest du ihn rausschmeißen. Kontrolle ist weder Zuneigung noch Liebe."