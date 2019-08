Viele Menschen haben einen "Typ" – also ein gewisses Aussehen oder eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft, die sie an potenziellen Partnern besonders attraktiv finden. Das ist manchmal absurd, manchmal hinderlich und vor allem total normal. Ein Mann aus New York scheint es mit der Suche nach der "perfekten" Frau aber ein bisschen zu genau zu nehmen.

Auf Twitter verbreitet sich zur Zeit rasend schnell der Tweet einer Userin aus den USA. Sie schreibt: "Das hier hat mein angeheirateter Cousin in Brooklyn gesehen. Was. Zur. Hölle." Dazu teilte sie mit ihren fast 300.000 Followern das Foto einer Anzeige, die ein Herr in der Nachbarschaft in Brooklyn aufgehängt zu haben scheint. Darauf beschreibt er zunächst sich selbst (sieben Zeilen) und dann die Bedingungen, die eine Frau erfüllen müsste, um die Ehre erwiesen zu bekommen, mit ihm zu schlafen (19 Zeilen).

Seen by my cousin-in-law in Brooklyn. What. The. Fuck. pic.twitter.com/dnwpbtSldm — The Volatile Mermaid (is on vacation) (@OhNoSheTwitnt) July 27, 2019

Folgende Vorraussetzungen müssen die Damen unter anderem erfüllen:

ausgesprochen attraktiv sein

große Brüste und einen großen Hintern haben

zwischen 21 und 55 Jahre alt sein

Sport lieben: Hockey (N.Y. Rangers Fan), Baseball (N.Y. Mets Fan), Football (N.Y. Jets Fan) und Basketball (L.A. Lakers Fan)

akzeptierte Nationalitäten: Amerikanisch, Kanadisch, Hispanisch, Brasilianisch, Britisch, Schwedisch, Italienisch, Uramerikanisch (am liebsten vom Stamm der Apachen), Asiatisch und Australisch

folgende Kleidung gern tragen und "extrem sexy" darin aussehen: Miniröcke, Jeans-Shorts, Leggings (Jeans, Baumwolle und/oder Leder), braune halterlose Strümpfe oder Strumpfhose und 13 bis 15 Zentimeter hohe, spitze Absätze

"absolut unfassbar gut" küssen können

hetero- oder bisexuell sein, sexuell offen/an Dreiern (zwei Frauen, ein Mann) und Vierern (drei Frauen, ein Mann) interessiert sein

Und die Liste geht noch weiter. Übrigens: Leider sucht der Charmeur nicht nach einer Beziehung, sondern nur nach "einer weiblichen Freundin mit gewissen Vorzügen. Mit anderen Worten: keine Verpflichtungen, keine Hochzeit und keine Kinder." Mädels, wir müssen jetzt ganz stark sein.

Twitter-Community kennt den Dauer-Single bereits

Auch zu sich selbst schreibt der Lampenpfahl-Romeo übrigens ein paar Worte: Er habe einen Job, sei 49 Jahre alt, möge die Farbe Rot und Tiger und verbringe seine Freizeit gern mit langen U-Bahn-Fahrten und der Fernsehserie "Law&Order: Special Victims Unit". Klingt nach einem echt guten Fang …

Die Twitter-Community kommt aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus – und liefert interessante Informationen. Denn diese Anzeige scheint nicht die erste ihrer Art zu sein, die der New Yorker in seiner Nachbarschaft aufgehängt hat. Berichte zu einer ähnlichen Suche (damals durften die Damen noch maximal 45 Jahre alt sein) gab es bereits 2010. Und dann wäre da noch unser Lieblingskommentar, denn User Marc Goldstein schreibt: "Ob Melania weiß, dass er schon wieder Flyer aufhängt?" Höhöhö …