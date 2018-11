Draußen wird es immer kälter, die Nächte werden länger und immer mehr Menschen haben das Bedürfnis, nach einem heißen Sommer nun jemanden zu finden, mit dem man die kalten Winterabende gemeinsam auf dem Sofa verbringen kann. Doch während die ersten Stadien des Verliebtseins wahnsinnig aufregend sein können, muss man da ja erstmal hinkommen. Und hierbei stellt sich eine massive Hürde in den Weg: das erste Date.

Ein Reddit-User stellte der Online-Community nun die Frage: Was war dein kürzestes erstes Date? Und die Antworten schicken uns Schauer den Rücken runter.

Ist es die da, die da, die da oder die da?

So schreibt User Villa-Restal beispielsweise: "Habe betrunken mit einem Mädchen getanzt. Haben uns super verstanden und stundenlang unterhalten. Haben uns verabredet, telefoniert (Festnetz, es gab noch keine Handys). Bin in eine sehr volle Bar gegangen, um sie zu treffen und habe festgestellt, dass ich vergessen habe, wie sie aussieht. Habe eine Stunde darauf gewartet, dass sie mich anspricht – aber es passierte nichts. Weiß nicht, ob ich sie stehengelassen habe oder sie mich." Es hätte eine wunderschöne Liebesgeschichte werden können.

Candy-light Dinner

Othybear hingegen schreibt: "Der Kumpel meines Bruders war in der Highschool total verknallt in mich und wollte eines Abends unbedingt mit mir ausgehen. Er wollte mit mir essen gehen, aber es war nach neun und ich hatte schon gegessen. Er wollte sich trotzdem unbedingt genau dann mit mir treffen, also fuhren wir zur Tankstelle, er kaufte mir einen Schokoriegel und fuhr mich wieder nach Hause." Man will sich gar nicht vorstellen, was an diesem Abend im Kopf des hoffnungsvollen Romeos vor sich ging.

Doppelpack infernale

zOmbiegrl bekam es bei ihrem Date nicht nur mit einer unangenehmen Person zu tun, sondern gleich mit zwei: "Er brachte seine Mutter mit. Ich habe direkt den Rückzug angetreten." Und damit nicht genug, nach dem sehr kurzen Date, habe sie sowohl von ihrem Date als auch seiner Mutter böse Emails erhalten – "lange, wütende Emails".

Das etwas andere Doppelpack…

Jorojr bekam beim ersten Date direkt ein paar unerwartete Neuigkeiten: "Das Date dauerte nur etwa 45 Minuten. Ich habe ein Bier bestellt und sie sagte der Kellnerin versehentlich: 'Kein Alkohol für mich, ich bin schwanger.' Mir klappte der Mund auf und sie wurde superrot, als sie realisierte, was gerade passiert war. Ich war die erste Person, die es wusste – sie hatte es nicht einmal ihrem Exfreund gesagt. Um die Situation aufzulockern sagte ich, dass wir jetzt auch essen könnten, wo wir doch schon da sind. Das Abendessen war super unangenehm und wir wussten beide, dass es kein zweites Date geben würde." Aber dafür hat er die Situation noch extrem gut gemeistert.

Glück gehabt

cryospam hatte sich nach seiner Scheidung endlich mal wieder auf ein Date gewagt und seiner Begleitung die Wahl des Restaurants überlassen: "Es war schick, aber nicht übertrieben und bevor wir bestellten, teilte sie mir sehr energisch mit, dass es ja ein so großes Glück für mich sei, dass ich mit ihr essen gehen dürfe, dass ich zahlen müsse." Leider habe es nicht danach ausgesehen, als würde sie die Aussage in irgendeiner Form ironisch meinen – "ich bin aufgestanden und einfach gegangen. Hätte sie das nicht gesagt, hätte ich die Rechnung zu 100 Prozent bezahlt."

Die Kardinalsünde des Datings

Und das Date von RealFoxD brach ganz offensichtlich eine der wichtigsten Regeln des ersten Dates – saufe dich niemals ins Delirium: "Wir wollten mit ihren Freunden bowlen gehen. Ich bestellte mir ein Bier und sie sich vier Shots, die sie dann zu einem Drink mixte. Sie trank sofort aus und bestellte mehr. Zu diesem Zeitpunkt waren wir etwa fünf Minuten da. Ich bin gegangen, als ihre Freunde kamen."