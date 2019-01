Wie sagt man so schön? "Hell hath no fury like a woman scorned"? Das berühmte Zitat aus William Congreves "The Mourning Bride" heißt so viel wie "Die Hölle kennt keine größere Wut, als die einer betrogenen Frau" und ist vermutlich wahr. Diese Geschichte aus dem Norden Englands dürfte das wieder einmal bezeugen.

Dort bot eine junge Frau in einer Facebook-Gruppe eine Xbox One an – zum Hammerpreis von drei Pfund, was umgerechnet etwa 3,40 Euro sind. "Habe gerade herausgefunden, dass mein Partner seinen Penis in eine andere Frau gesteckt hat", schreibt sie dazu. "Darum verkaufe ich seinen großen Stolz zu diesem Preis. Wer sich zuerst meldet, kann sie für drei Pfund haben. Ich würde sie ja verschenken, aber ich muss mir ein neues Küchenmesser kaufen, weil meins zur Zeit in seinem Autoreifen steckt."

"Ich wusste, dass es ihn am meisten ärgern würde, wenn ich die Xbox verkaufe"

Die Konsole kostet normalerweise um die 200 Euro. Allerdings warf Georgia, die betrogene Frau, laut "The Sun" außerdem ein paar neue Kopfhörer und vier Spiele mit in den Ring.

Dem britischen Blatt sagte sie, sie habe herausgefunden, dass ihr (Ex-)Partner sie 2016 betrogen habe und dann noch einmal im letzten Jahr, während sie mit dem gemeinsamen Kind des Paares schwanger war: "Es war ein riesiger Betrug. Ich hatte immer diesen Gedanken im Kopf, dass ich seine Xbox kaputt machen würde, sollte er sich irgendetwas schlimmes leisten – aber ich weiß auch, dass es ihn noch mehr ärgern wird, wenn ich sie verkaufe." Sie habe ihn bloßstellen wollen. "Und nachdem ich die Anzeige gepostet hatte, fühlte ich mich um einiges besser." Können wir uns irgendwie vorstellen.

Und wenn die Person, die das Schnäppchen geschossen hat, die Konsole jetzt auch noch für Enkel/Enkelin/Tochter/Sohn/Nachbarskind/Neffe/Nichte/etc. gekauft hat und sie sich sonst nicht hätte leisten können, sind wir endgültig glücklich!

Auf Georgias Facebook-Pinnwand sammeln sich derweil übrigens Kommentare von Fans ihrer Aktion. YOU GO GIRL!