Wir haben euch auf Facebook gefragt: Was ist das schlimmste Kompliment, das ihr jemals bekommen habt? Die Antworten fielen mal fies, mal unglaublich lustig aus.

Da sind zum einen Flirts, die schrecklicher nicht laufen könnten:

Julia:

"Im echten Leben siehst du echt super aus. Auf Tinder hätte ich dich aber nie gematched."

Nina:

"'Wenn du fünf Kilo abnehmen würdest, könnte ich mir echt vorstellen, dass du meine Freundin wirst' - Ein Typ zu mir nach zehn Minuten Knutschen."

Diana:

*Im Club an der Bar* Typ :"Du bist echt schön, Du siehst genau so aus wie meine Cousine! Was willst Du trinken?"

Ich:"Öh, lieber nix! Nacht!"

Melanie:

"Bei einer sehr versnobten Eröffnungsparty eine Szeneclubs kam ein süßer Kerl auf mich zu: 'Du siehst aus als würdest du gerne zu McDonalds gehen!'"



Komplimente zur Figur können auch schnell schief gehen:

Rosemarie:

"Es ist so schön, endlich mal eine Freundin zu haben, die nicht schlank ist."

Daniel:

"Du hast wenigstens nicht so zierliche, knochige Finger, eher so stämmige... irgendwie... dicker... - Du meinst Wurstfinger? - Ja! Ja, genau! So nennt man das. Richtig schöne Wurstfinger"

Martina:

"Mein Highlight-Kompliment (und das war wirklich lieb gemeint eigentlich ) kam von meinem damaligen Freund: 'Du bist molliger als Du aussiehst.'"

Maria:

"10. Klasse Biounterricht. Frau Dr. Skoda: "Schaut Euch Maria an! So sehen runde, gesunde, rotbackige Bauernmädchen aus."

Lena:

"Für dein Gewicht siehst du echt gut aus!"



Oder wenn das mit dem Alter-Schätzen nicht ganz hinhaut:

Bernhard:

"Als ich so um die 18 oder 19 Jahre alt war, sagte mal jemand an der Bar eines Clubs vollen Ernstes zu mir: 'Schön, dass man in deinem Alter noch weggeht!'"

Philipp:

"Durch den Supermarkt, aus Richtung der Kasse schreiend*: 'DAS BIER KANNST FEI GLEI WIEDER INS REGAL STELLEN, GELL!!!' Ich war damals 28. Aber mit nun angehenden 35 auf 19 geschätzt zu werden, ist immer noch etwas hart."

Tone:

"Ich (36 Jahre) beim Joggen mit einem, der Mitte 20 ist. Er zu mir: 'Wow, das hast du echt gut gemacht! Und das, obwohl du schon so alt bist!'"

Und manchmal kriegen es auch Freunde und Familie mit dem Komplimente-Machen nicht hin:

Jenny:

"'Mein Gott ist dieses Baby hübsch! So ein hübsches Baby, kann mich gar nicht satt sehen. Wirklich bildschön! Aber von dir hat sie nichts!' Meine Freundin, als sie zum ersten Mal meine frisch geborene Tochter gesehen hat."

Jennifer:

"O-Ton meiner Tochter, sieben Jahre alt: 'Mama, Du bist genau so schön wie die Freundin von Sheldon!'"

Imke:

"Mensch, ich hab dich erst gar nicht erkannt, du siehst so gut aus heute!"

Stephanie:

"Du siehst aus wie ein Model. Von C&A."

Julia:

"Das ist der hässlichste Pullover, den ich je gesehen hab. Aber zu dir passt er."