Die 30-jährige britische Popsängerin Adele will Frauen ermutigen, offen über Komplikationen nach der Geburt zu sprechen. "Mamas, sprecht darüber wie ihr euch fühlt, denn in einigen Fällen könnte es euer Leben oder das einer anderen Person retten", schrieb Adele am Montag auf Twitter.

Auslöser für den Post war die Wochenbettdepression mit anschließender Psychose ihrer besten Freundin Laura, von der Adele auch ein Foto veröffentlichte. Die Zeit nach der Geburt sei für diese "die größte Herausforderung ihres Lebens in mehr als einer Hinsicht" gewesen, schrieb Adele und verwies auf einen Blogeintrag, in dem die Freundin über ihre Krankheit schreibt. "Es fühlte sich an, als ob ich die Hauptfigur in einem Horrorfilm sei", beschreibt Laura die schlimmste Zeit ihres Lebens. Dank Therapie, einem stationären Klinikaufenthalt und Medikamenten geht es der jungen Mutter nun langsam wieder besser.

Auch Adele selbst hat ähnliche Erfahrungen gemacht

Adele hatte in der Vergangenheit berichtet, in den ersten Lebensmonaten ihres heute fünf Jahre alten Sohns ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. "Nach der Geburt meines Sohnes hatte ich richtig schlimme Wochenbettdepressionen und es hat mir Angst gemacht", sagte sie 2016 in einem Interview der Zeitschrift "Vanity Fair".