Vor einigen Tagen veröffentlichten wir einige Beiträge aus einem Reddit-Thread zum Thema "Ärzte, was ist der dümmste Patient, den ihr je behandelt habt?" Von einem Mann der glaubte, eine doppelte Dosis Vitamin B6 sei das gleiche wie eine einfache Dosis B12, bis hin zu einer Frau, die nicht pupsen wollte, weil sie Angst hatte luftlos in sich zusammenzusacken, war alles dabei. "WIR WOLLEN MEHR DAVON" schriet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen und wir haben zugehört.

Willkommen zu: Die dümmsten Sätze, die Ärzte je gehört haben – Teil 2.

Ochibs Patient suchte den Arzt auf, weil er Probleme hatte, sein Knie zu beugen. Zweifelsfrei eine unangenehme Situation! Doch der Grund ist zum Kopfschütteln. Ochib schreibt: "Ich habe ihn gebeten, die Hose auszuziehen, damit ich das Bein untersuchen kann. Da sah ich, dass er einen Gips um das Knie hatte." Bitte? "In den Akten stand, dass wir ihm bereits mehrere Briefe geschrieben hatten, in denen er aufgefordert wurde, einen Termin zur Entfernung zu machen. Wir dachten er hätte es schlussendlich einfach zu Hause selbst gemacht." Nope.

Erisianistic arbeitete laut eigenen Angaben früher in einer Schmerzklinik: "Wir haben einigen Patienten Creme verschrieben, um Sucht oder Missbrauch der Medikamente zu verhindern. […] Ich habe beobachtet, wie die Krankenschwestern erklärt haben, wie die Creme anzuwenden ist. In einfachen Worten. Und trotzdem beschwerten sich immer wieder Patienten, dass ihre Creme seltsam schmecken würde." Komisch …

TheStaggeringGenius beschreibt folgende Unterhaltung mit einer Patientin: "Ich: Besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft? Patientin: Nein. Ich: Sind Sie sexuell aktiv? Patientin: Ja. Ich: Wieso besteht keine Möglichkeit, dass Sie schwanger sind? Patientin: Weil ich nicht verheiratet bin. Ich: Pinkeln Sie bitte in diesen Becher." Eine unbestechliche Logik …

Einen echten medizinischen Notfall erlebte Medizinstudent*in pineapplepizza_zz: "Ein Mann kam in die Notaufnahme, weil er Schuppen auf seinem Kopf entdeckt hatte. Schuppen. Ich meine, hat er noch nie von Antischuppen-Shampoo gehört?"

lasaucerouge fand sich eines Tages mit einem wahren Fuchs konfrontiert: "Wir hatten einen Typen, der scheinbar früher schon mal einen anaphylaktischen Schock gehabt hatte, aber sich unsicher war, ob er 'wirklich allergisch' ist. Er setzte sich mit jeder Menge Essen ins Wartezimmer und probierte eine Sache nach der nächsten. Spoiler-Alert: Er war wirklich allergisch."

Dass Sex nicht für alle das richtige ist, beweist eine Patientin von User screamsinternally1: "Ich hatte eine Patientin, die schwanger wurde, obwohl sie die Pille nahm. Sie war völlig aufgelöst und konnte sich einfach nicht erklären, wie das passiert war. Ich fragte sie, wie sie die Pille nimmt. Sie: Ich habe einfach vor dem Sex eine benutzt. Ich: Sie müssen die Pille für 21 Tage jeden Tag nehmen und dann sieben Tage Pause machen, in denen Sie Ihre Tage bekommen. Sie: WAS?! Ich soll mir jeden Tag so ein Teil in die Vagina schieben?! Ich: ___" Wo ist der Emoji, der sich die Hand vor die Stirn schlägt, wenn man ihn braucht?